身近な電気製品に潜む火災のリスクを知ってもらおうと、秋田市消防本部はリチウムイオン電池を内蔵した製品の燃焼実験を行い、報道陣に公開した。

熱や傷を加えた製品が煙や火を噴き出し、激しく発火する様子が確認された。

実験が行われたのは、秋田南消防署の敷地内にあるコンクリート製の建物の一室。携帯型扇風機は直射日光を受ける高温の車内に放置されたとの想定で熱を加え、モバイルバッテリーには様々な衝撃を与えてそれぞれの変化を観察した。

携帯型扇風機の実験では、炭火の上に置いて加熱した１６分後に熱せられた面の温度が１２０度に達し、１７分過ぎに煙が出始めた。電池部分から火が出た直後、本体ごと爆発して周辺に破片が飛び散った。

モバイルバッテリーの実験では、万力で圧力を加えた際には外枠が変形したのみで温度変化はなかったが、くぎを刺すと煙が出始めた。約２分後に勢いよく大量の白煙を噴き出して発火し、内部のリチウムイオン電池が赤く膨れ上がる様子がみられた。

市消防本部予防課では、衝撃や熱に弱いリチウムイオン電池の特性が改めて確認できたとしている。実験ほど極端な状況でなくても、日常の使用で何度も落としたり、長時間車内に放置したりすれば、発火の危険があるという。

同課によると、市内では２０１４年以降、パソコンやモバイルバッテリーなど、リチウムイオン電池を内蔵した機器による火災が１２件発生。携帯型扇風機や空調ファン付きの作業着にも、こうしたリチウムイオン電池が使われている場合が多いという。

同課の大塚豪課長は、「車内のような高温になる場所に放置しない、強い衝撃を与えないなど、取り扱いに十分注意してほしい」と呼び掛けている。