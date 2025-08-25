·Ö¸¶Å°¡¡¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿´ë²è¤Ï¡©¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤±¤É¡Ä²è´üÅª¤ä¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·Ö¸¶Å°¡Ê57¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¡¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦20¡Ë¤ÇÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿´ë²è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿²ó¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¤ÈÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¡Ê¶æ³ÚÉô¡Ë¤µ¤ó¤Î²ó¤È¤«¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¥¹¥³¡¼¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ç®ÅòÉ÷Ï¤¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡ÊÈî¸å¹î¹¡Ë¤È¤«¤¬²òÀâ¤¹¤ë¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤±¤É¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Æ¡£²è´üÅª¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÌÌÇò¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤¤¤Ö½é´ü¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£