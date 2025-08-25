「Travis Japan」の松田元太（26）が25日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。かつてグループのメンバーを旅行に連れて行ってくれたという人気アイドルについて語った。

この日のゲストは「Kis―My―Ft2」の宮田俊哉、千賀健永、二階堂高嗣。キスマイとの関係を問われた松田は「Kis-My-Ft2兄さんのバックに、Travis Japanがこうずっとジュニアの時からこうバックに付かせていただいてて。デビュー前からもデビューしてからもだいぶお世話になってて」と打ち明けた。

グループ全体で世話になっていると言い「メインツアーバックとしていろいろ連れて行っていただいたりとか。普段からプライベートでもそれぞれご飯だったり、お酒だったりっていうのはありますね」「一番直属の先輩ですよ」と明言した。

さらに二階堂については「箱根旅行に連れて行ってくれた一番面倒見がいい先輩」と紹介。二階堂のことを「にいに」と呼び、「二階堂くんがTravis Japanをレンタカーを借りて、Travis Japanをにいにの運転でそれぞれのメンバーの家まで迎えに来てくれて、全部にいに持ちで旅行に連れて行ってもらったんですよ」と振り返った。

MCの「ハライチ」澤部佑が「めっちゃいい先輩ですね」と驚くと、「やばいんすよ。本当に頭上がんないんすよ」と松田。どうしてそこまでしたのかと問われた二階堂は「これ実際にTravisがバックについてくれてて。ちょっとした打ち上げじゃないですけど、お疲れさま、ありがとうみたいな感じで、みんなでどっか旅行行こうかって」と説明し、「じゃあ温泉行きたいですって言ってくれたんで、じゃあ箱根、みんなで行こうって」と続けた。

Travis Japanのメンバーの印象を聞かれた二階堂は「それこそ箱根旅行では（川島）如恵留は凄いしっかりしてて。ちゃんと次何時とか、次はどこどこですよねって確認してくれたりとか、吉澤閑也は常にボケてくれたり。場を盛り上げようとしている。で宮近（海斗）は宮近で、やっぱりリーダーっていう存在もあるんで、みんなをまとめあげる。で七五三掛（龍也）はちょっとのほほんとしてたり、キャラがありますけど」と表現。

それでも「元太だけ、一生懸命になりすぎて、空回りしちゃって…邪魔？」と話して笑わせた。「みんなで段取りよくいろいろやってたのに、えーっ、なんか次これですよね！って。いやそれさっきやったしみたいな」とも語ると、松田は大笑いしながら「邪魔ってるんですか、俺」と驚きを口にした。

テンションが上がっていたのかと問われると「やっぱありますし、後輩としても先輩に全部やっていただいているので楽しんでもらいたいなっていう思いもあるし、Travis Japanの中でもいじられることも多いので、はっちゃけようととりあえず」と場を盛り上げようとしていたと語った。

「邪魔だったんですか」と再度尋ねると、「邪魔だった」と二階堂。「みんな言ってた」とにこやかに続け、松田は「うそー！」と大汗をかき「ゆっくりいきましょうよ！」と呼びかけた。