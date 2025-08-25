パドレス戦でバント試みる

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1打点で8-2の勝利に貢献した。9回にリーグトップに並ぶ45号ソロを放った。7回の打席ではセーフティーバントを試みる場面も。珍しいシーンに「何でバントしようとしたんだろ？」「久しぶりに見た」などの声が上がった。

2-2と同点の7回、9番ラッシングの3ランで勝ち越した直後の第4打席だった。カウント1-1からの3球目、大谷はバントを狙った。一塁に走りながらのバントは空振りとなり、結果的にこの打席は空振り三振に倒れた。

大谷のアイデアにネット上の視聴者も驚き。Xには「チームの士気を上げるためのバントだろう」「とても珍しい」「久しぶりに見た」「大谷さん何でバントしようとしたんだろ？」「守備位置的にバントの試み自体は悪くなかったと思う」などの声が寄せられた。

大谷はその後の第5打席で45号をマーク。パドレスとの3連戦はここまで12打席連続ノーヒットだったが、待望の初ヒットがダメ押しの一発となった。



