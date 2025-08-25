全米オープン男子1回戦

テニス全米オープンは現地時間24日、男子シングルス1回戦が行われ、世界ランク13位ダニール・メドベージェフ（ロシア）が同51位バンジャマン・ボンジ（フランス）と対戦。2-3（3-6、5-7、7-6、6-0、4-6）で敗れた。第3セットではカメラマンの“侵入”から試合が7分以上も中断する異常事態が発生。結果的にカメラマンが退場し、クレデンシャルが剥奪される事態となった。

セットカウント2-0でボンジがリードした第3セットの第10ゲーム。ボンジがマッチポイントを握った状態で、ファーストサーブを放つもネットにかかった。その瞬間、カメラマンが誤ってコート内に入ってきてしまった。

主審はすぐさま「コートから出てください」とアナウンス。さらにファーストサーブのやり直しの判断を下すと、これにメドベージェフが猛烈に抗議した。主審に詰め寄ると、観客にブーイングするように煽り、「主審はここにいたくなく、家に帰りたいようだよ」と中継カメラに向かって叫び、7分以上の中断。結果的にこのゲームはメドベージェフがブレークし、第3セットを奪った。

試合はその後も乱戦となり、ファイナルセットの末、ボンジが勝利した。

英衛星放送「スカイスポーツ」は「USオープン：ダニール・メドベージェフが深夜の接戦のマッチポイントでカメラマンがコートに侵入したことで感情を爆発させる」との見出しで記事を掲載。本文では「全米テニス協会（USTA）は、このカメラマンがUSオープンの警備員によってコート外に連れ出され、彼のクレデンシャルが剥奪されたことを確認した」とカメラマンの処遇が伝えられた。



（THE ANSWER編集部）