日向坂46、ソラシドエアとのコラボ新CM公開！特別機内アナウンス＆搭乗証明書プレゼント実施決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46とコラボレーション中の株式会社ソラシドエアより、新CMが公開。併せて、機内でのコラボレーション企画として、日向坂46メンバーによる特別機内アナウンスと搭乗証明書プレゼントの実施が発表された。

■日向坂46「Love yourself!」を使用した新CM

8月25日から公開となった新CMには、日向坂46の15thシングルである新曲の「お願いバッハ！」にてセンターを務める小坂菜緒や金村美玖をはじめ、キャプテンである高橋未来虹（「高」は、はしごだかが正式表記）など8名を起用。

BGMには14thシングル「Love yourself!」を採用し、旅のチケットを取った瞬間から出発まで、毎日がワクワクすることを表現した、前向きな気持ちになれる動画となっている。巨大な旅行トランクの中に何を詰め込んで旅に出かけようか考えている、かわいらしいメンバーの姿にも注目だ。

■オリジナルの搭乗証明書は全4種

さらに、2025年10月上旬頃から、上空で日向坂46メンバーによる機内アナウンスと、新しいデザインに刷新したオリジナルの搭乗証明書を機内限定で配布。搭乗証明書は、全4種のデザインが用意される。詳しくは、コラボレーション特設ページまで。

今後も、期間限定のキャンペーンや各種コラボレーション企画が順次公開される予定。

■関連リンク

特設ページ

https://www.solaseedair.jp/hinatazaka46/

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com