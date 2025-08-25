Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó9·î¸Â¡Ê25ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü4000±ß¥³ー¥ë¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿1877Ëç
¡¡25Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯9·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü9·î11Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü2288Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬6208Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î6080Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü500±ß¤Î465Ëç¡Ê70±ß°Â180±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü4000±ß¤Î1877Ëç¡Ê5±ß¹â265±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡51000¡¡
¡¡¡¡37¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 191¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡49000¡¡
¡¡ 280¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 5¡¡¡¡48000¡¡
¡¡ 408¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡11¡¡¡¡47000¡¡
¡¡ 121¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡24¡¡¡¡46250¡¡
¡¡ 561¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡33¡¡¡¡46000¡¡
¡¡¡¡75¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡42¡¡¡¡45750¡¡
¡¡¡¡21¡¡¡¡¡¡-9¡¡¡¡¡¡48¡¡¡¡45625¡¡
¡¡ 142¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡56¡¡¡¡45500¡¡
¡¡¡¡39¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡67¡¡¡¡45375¡¡
¡¡ 152¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡75¡¡¡¡45250¡¡
¡¡¡¡53¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡88¡¡¡¡45125¡¡
¡¡ 622¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡96¡¡¡¡45000¡¡
¡¡¡¡22¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 110¡¡¡¡44875¡¡
¡¡¡¡75¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 130¡¡¡¡44750¡¡
¡¡¡¡37¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 150¡¡¡¡44625¡¡
¡¡ 282¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 165¡¡¡¡44500¡¡
¡¡¡¡51¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 190¡¡¡¡44375¡¡
¡¡ 266¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 215¡¡¡¡44250¡¡
¡¡¡¡47¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 240¡¡¡¡44125¡¡
¡¡1877¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 265¡¡¡¡44000¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 290¡¡¡¡43875¡¡
¡¡ 115¡¡¡¡ +10¡¡¡¡ 335¡¡¡¡43750¡¡
¡¡¡¡11¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 370¡¡¡¡43625¡¡¡¡1220 ¡¡¡¡-190¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡ 167¡¡¡¡ +15¡¡¡¡ 415¡¡¡¡43500¡¡¡¡1220 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡26¡¡¡¡ +10¡¡¡¡ 465¡¡¡¡43375¡¡
¡¡¡¡39¡¡¡¡ +25¡¡¡¡ 505¡¡¡¡43250¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡ +80¡¡¡¡ 620¡¡¡¡43125¡¡
¡¡ 229¡¡¡¡ +25¡¡¡¡ 620¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 825 ¡¡¡¡-190¡¡¡¡ 152¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ +30¡¡¡¡ 685¡¡¡¡42875¡¡¡¡ 735 ¡¡¡¡-200¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡44¡¡¡¡ +35¡¡¡¡ 745¡¡¡¡42750¡¡¡¡ 730 ¡¡¡¡-150¡¡¡¡¡¡41¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+130¡¡¡¡ 905¡¡¡¡42625¡¡¡¡ 660 ¡¡¡¡-165¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡26¡¡¡¡ +85¡¡¡¡ 915¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 600 ¡¡¡¡-155¡¡¡¡ 126¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡+115¡¡¡¡1045¡¡¡¡42375¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡ +40¡¡¡¡1025¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 485 ¡¡¡¡-180¡¡¡¡¡¡42¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42125¡¡¡¡ 370 ¡¡¡¡-265¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡12¡¡¡¡ +45¡¡¡¡1225¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 450 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡ 391¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ +85¡¡¡¡1400¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 390 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡ 139¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41625¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡-130¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41500¡¡¡¡ 320 ¡¡¡¡-120¡¡¡¡ 121¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41375¡¡¡¡ 300 ¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1850¡¡¡¡41250¡¡¡¡ 275 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡66¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41125¡¡¡¡ 285 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡ +95¡¡¡¡1990¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 245 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡ 249¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40875¡¡¡¡ 220 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡45¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40750¡¡¡¡ 210 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡82¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40625¡¡¡¡ 190 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡19¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡ 180 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡ 465¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40375¡¡¡¡ 170 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40250¡¡¡¡ 155 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡36¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40125¡¡¡¡ 145 ¡¡¡¡ -60¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡+270¡¡¡¡3070¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 140 ¡¡¡¡ -60¡¡¡¡ 414¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39875¡¡¡¡ 130 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡30¡¡
