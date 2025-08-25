Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó10·î¸Â¡Ê25ÆüÆüÃæ¡Ë 3Ëü8000±ß¥×¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿310Ëç
¡¡25Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯10·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü10·î9Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï2256Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬1398Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î858Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï3Ëü8000±ß¤Î310Ëç¡Ê55±ß°Â205±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü4000±ß¤Î182Ëç¡Ê25±ß¹â550±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡20¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡52000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡51000¡¡
¡¡¡¡57¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡11¡¡¡¡50000¡¡
¡¡¡¡34¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡22¡¡¡¡49000¡¡
¡¡¡¡44¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡40¡¡¡¡48000¡¡
¡¡¡¡49¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡80¡¡¡¡47000¡¡
¡¡ 106¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 155¡¡¡¡46000¡¡
¡¡¡¡12¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 180¡¡¡¡45750¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ +15¡¡¡¡ 230¡¡¡¡45500¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 255¡¡¡¡45250¡¡
¡¡ 111¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 295¡¡¡¡45000¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 320¡¡¡¡44875¡¡
¡¡¡¡ 9¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 350¡¡¡¡44750¡¡
¡¡¡¡11¡¡¡¡ +10¡¡¡¡ 375¡¡¡¡44625¡¡
¡¡¡¡14¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 405¡¡¡¡44500¡¡
¡¡¡¡33¡¡¡¡ +55¡¡¡¡ 505¡¡¡¡44250¡¡
¡¡ 182¡¡¡¡ +25¡¡¡¡ 550¡¡¡¡44000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 610¡¡¡¡43750¡¡
¡¡¡¡28¡¡¡¡ +20¡¡¡¡ 715¡¡¡¡43500¡¡
¡¡ 104¡¡¡¡ +35¡¡¡¡ 905¡¡¡¡43000¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42750¡¡¡¡1205 ¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ +20¡¡¡¡1150¡¡¡¡42500¡¡¡¡1190 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+125¡¡¡¡1305¡¡¡¡42250¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -30¡¡¡¡1415¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 940 ¡¡¡¡-140¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 735 ¡¡¡¡-270¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41500¡¡¡¡ 765 ¡¡¡¡-155¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41375¡¡¡¡ 735 ¡¡¡¡-120¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 635 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡19¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡ 525 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡42¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 450 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡29¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39500¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡ 295 ¡¡¡¡ -60¡¡¡¡¡¡63¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38875¡¡¡¡ 275 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38750¡¡¡¡ 265 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38500¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38375¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38000¡¡¡¡ 205 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡ 310¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37750¡¡¡¡ 190 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37500¡¡¡¡ 170 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37000¡¡¡¡ 145 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡28¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36500¡¡¡¡ 125 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 101¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36250¡¡¡¡ 125 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36000¡¡¡¡ 110 ¡¡¡¡ -35¡¡¡¡ 104¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35750¡¡¡¡ 110 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35500¡¡¡¡¡¡99 ¡¡¡¡ -26¡¡¡¡¡¡30¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35250¡¡¡¡¡¡92 ¡¡¡¡ -28¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35000¡¡¡¡¡¡89 ¡¡¡¡ -21¡¡¡¡¡¡28¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34750¡¡¡¡¡¡85 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡+155¡¡¡¡8110¡¡¡¡34500¡¡¡¡¡¡85 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34250¡¡¡¡¡¡75 ¡¡¡¡ -21¡¡¡¡¡¡18¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡20¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡52000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡51000¡¡
¡¡¡¡57¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡11¡¡¡¡50000¡¡
¡¡¡¡34¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡22¡¡¡¡49000¡¡
¡¡¡¡44¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡40¡¡¡¡48000¡¡
¡¡¡¡49¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡80¡¡¡¡47000¡¡
¡¡ 106¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 155¡¡¡¡46000¡¡
¡¡¡¡12¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 180¡¡¡¡45750¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ +15¡¡¡¡ 230¡¡¡¡45500¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 255¡¡¡¡45250¡¡
¡¡ 111¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 295¡¡¡¡45000¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 320¡¡¡¡44875¡¡
¡¡¡¡ 9¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 350¡¡¡¡44750¡¡
¡¡¡¡11¡¡¡¡ +10¡¡¡¡ 375¡¡¡¡44625¡¡
¡¡¡¡14¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 405¡¡¡¡44500¡¡
¡¡¡¡33¡¡¡¡ +55¡¡¡¡ 505¡¡¡¡44250¡¡
¡¡ 182¡¡¡¡ +25¡¡¡¡ 550¡¡¡¡44000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 610¡¡¡¡43750¡¡
¡¡¡¡28¡¡¡¡ +20¡¡¡¡ 715¡¡¡¡43500¡¡
¡¡ 104¡¡¡¡ +35¡¡¡¡ 905¡¡¡¡43000¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42750¡¡¡¡1205 ¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ +20¡¡¡¡1150¡¡¡¡42500¡¡¡¡1190 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+125¡¡¡¡1305¡¡¡¡42250¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -30¡¡¡¡1415¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 940 ¡¡¡¡-140¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 735 ¡¡¡¡-270¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41500¡¡¡¡ 765 ¡¡¡¡-155¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41375¡¡¡¡ 735 ¡¡¡¡-120¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 635 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡19¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡ 525 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡42¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 450 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡29¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39500¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡ 295 ¡¡¡¡ -60¡¡¡¡¡¡63¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38875¡¡¡¡ 275 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38750¡¡¡¡ 265 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38500¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38375¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38000¡¡¡¡ 205 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡ 310¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37750¡¡¡¡ 190 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37500¡¡¡¡ 170 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37000¡¡¡¡ 145 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡28¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36500¡¡¡¡ 125 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 101¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36250¡¡¡¡ 125 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36000¡¡¡¡ 110 ¡¡¡¡ -35¡¡¡¡ 104¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35750¡¡¡¡ 110 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35500¡¡¡¡¡¡99 ¡¡¡¡ -26¡¡¡¡¡¡30¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35250¡¡¡¡¡¡92 ¡¡¡¡ -28¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35000¡¡¡¡¡¡89 ¡¡¡¡ -21¡¡¡¡¡¡28¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34750¡¡¡¡¡¡85 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡+155¡¡¡¡8110¡¡¡¡34500¡¡¡¡¡¡85 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34250¡¡¡¡¡¡75 ¡¡¡¡ -21¡¡¡¡¡¡18¡¡