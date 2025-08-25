¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢Ä¶¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¡È·ãÊÑ¥Ø¥¢¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡¢¥¥ó¥×¥ê»þÂå¤Î¡È²¦»ÒÍÍ¡É¥¥ã¥éÃ¦µÑ¤Ø
¡¡TOBE½êÂ°¤Î3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬8·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¡¼¥ó¥í¥¦¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¡¼¥ó¥í¥¦¥Ø¥¢¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¿ÀµÜ»û¤È¡¢¡È²¦»ÒÍÍ¡É¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¿ÀµÜ»û
Ê¿Ìî¤ÏÀÖÈ±¡¢´ß¤Ï¶âÈ±É÷¤Ë¥Ó¥¸¥åÊÑ
¡¡¥³¡¼¥ó¥í¥¦¥Ø¥¢¤È¤Ï¡¢È±¤òÊÔ¤ß¾å¤²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤¯¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡Ê¥³¡¼¥ó¡Ë¤ÎÎ³¤Î¤è¤¦¤ËÈ±¤òÊÔ¤ß¹þ¤à¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥³¡¼¥ó¥í¥¦¥Ø¥¢¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È·è¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¿ÀµÜ»û¡£¤Ê¤ó¤È¤â¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤ËX¾å¤Ç¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¿ÀµÜ»û¤¯¡¼¡¼¡¼¤ó!!!¡¡¥³¡¼¥ó¥í¥¦¥Ø¥¢¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Æ¤Þ¤À¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¥³¡¼¥ó¥í¥¦¤Î¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎåºÎï¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ÎÀ¨¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Æ¬¤ÎÀè¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¤ó¤À¤³¤Î¿Í¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤°ÍýÍ³¤ò·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¥ó¥×¥ê¤³¤ÈKing & Prince¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤ò¹ç¤ï¤»»ý¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡È²¦»ÒÍÍ¡É¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢º£²óÈäÏª¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¡È·ãÊÑ¡É»Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤È¤ê¤ï¤±¤¤ï¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¿ÀµÜ»û¤Ï2023Ç¯5·î¤Ë¥¥ó¥×¥ê¤òÃ¦Âà¤·¡¢¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤âÂà½ê¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎTOBE¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤ÏTOBE°ÜÀÒ¸å¡¢Æ±¤¸¤¯¥¥ó¥×¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¿·¥°¥ë¡¼¥×¤ÎNumber_i¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø§®¥¹¥Æ¡Ù¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤ÏÀÖ¿§¡¢´ß¤µ¤ó¤Ï¶âÈ±É÷¤Î¾¯¤·¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Number_i¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¥¥ó¥×¥ê»þÂå¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¤·¤¿¤¤»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾ï¤Ë¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£