日本ハム・新庄剛志監督、鷹指揮官に向けた“感謝の思い”　SB戦3連勝で「0.5」差接近「本当に全員カッコよかった」

新庄監督が小久保監督に感謝の思いを綴った(C)産経新聞社

日本ハムが8月24日、エスコンフィールドで行われたソフトバンク戦に1−0で勝利した。

【動画】首位ソフトバンクに3連勝！日本ハムが劇的サヨナラ勝ちで本拠地は熱狂

3.5ゲーム差で迎えた首位攻防3連戦だったが、本拠地で日本ハムが3連勝を飾った。3戦目は日本ハム先発の伊藤大海、ソフトバンク先発のリバン・モイネロによる緊迫した投手戦が続いた。モイネロは8回無失点の好投を見せ、伊藤は9回129球を投げ抜き、エースの意地を見せると、延長10回に奈良間大己の劇的なサヨナラ適時打で日本ハムが勝利を収めた。

その後、新庄剛志監督は自身のインスタグラムを更新。サヨナラシーンの映像を添えて投稿し「インスタにアップしようか3時間考え抜きましたが一応あげときます」と綴り、「本当に全員カッコよかった 有難う」と、選手たちを称えた。