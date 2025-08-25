FRUITS ZIPPER、『クレヨンしんちゃん』新主題歌担当！ メンバーから喜びのコメント到着
アニメ『クレヨンしんちゃん』（テレビ朝日系／毎週土曜16時30分）の主題歌が5年ぶりの変更。新主題歌はFRUITS ZIPPERの最新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」に決まり、メンバーから喜びのコメントが到着した。
【写真】FRUITS ZIPPER「本当に本当に嬉しかった」 『クレヨンしんちゃん』主題歌決定に喜びの声
1992年の放送開始以来、老若男女を問わず愛され続ける『クレヨンしんちゃん』。“土曜日夕方の顔”としてすっかり定着し、しんのすけの痛快ぶりはますますパワーアップしている。
そんな本作の主題歌が2020年以来、実に5年ぶりに変更。本日開催された冠番組『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』（テレビ朝日系／毎週木曜26時17分）初の番組イベント「NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜この夏、一番のカワイイをみてよ？〜」にて、本人たちの口から、最新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」が『クレヨンしんちゃん』新主題歌に決定したことが発表された。
この楽曲が『クレヨンしんちゃん』の新主題歌となることに、メンバーも感慨深い様子。FRUITS ZIPPERは、「わたしたちFRUITS ZIPPERが、10月からのTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニング主題歌を担当させていただくこととなりました！ 幼い頃からメンバー全員が大好きな『クレヨンしんちゃん』ということで、最初にお話をいただいたときは本当に本当に嬉しかったです！」と喜びの声を。
「野原家やカスカベ防衛隊、しんちゃんたちが繰り広げるわくわくがいっぱいの毎日は、見ていて自然と笑顔になりますし、たくさんの元気をもらえます。今回の『はちゃめちゃわちゃライフ！』も笑顔や元気をしんちゃんと一緒にみんなへ届けられるように心を込めて歌わせていただきました。思わず、しんちゃんを真似してフリフリ踊り出したくなっちゃうようなパワフルな楽曲となっているので家族や友達、みんなで聴いていただけたら嬉しいです！」と語った。
そして、「しんちゃんへの『愛』と、FRUITS ZIPPERの代名詞でもある『NEW KAWAII』をたくさん詰め込みました。10月からはアニメと合わせて、わたしたちの楽曲でも楽しんでください♪」とメッセージをおくった。
アニメ『クレヨンしんちゃん』は、テレビ朝日系にて毎週土曜16時30分放送。
【写真】FRUITS ZIPPER「本当に本当に嬉しかった」 『クレヨンしんちゃん』主題歌決定に喜びの声
1992年の放送開始以来、老若男女を問わず愛され続ける『クレヨンしんちゃん』。“土曜日夕方の顔”としてすっかり定着し、しんのすけの痛快ぶりはますますパワーアップしている。
この楽曲が『クレヨンしんちゃん』の新主題歌となることに、メンバーも感慨深い様子。FRUITS ZIPPERは、「わたしたちFRUITS ZIPPERが、10月からのTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニング主題歌を担当させていただくこととなりました！ 幼い頃からメンバー全員が大好きな『クレヨンしんちゃん』ということで、最初にお話をいただいたときは本当に本当に嬉しかったです！」と喜びの声を。
「野原家やカスカベ防衛隊、しんちゃんたちが繰り広げるわくわくがいっぱいの毎日は、見ていて自然と笑顔になりますし、たくさんの元気をもらえます。今回の『はちゃめちゃわちゃライフ！』も笑顔や元気をしんちゃんと一緒にみんなへ届けられるように心を込めて歌わせていただきました。思わず、しんちゃんを真似してフリフリ踊り出したくなっちゃうようなパワフルな楽曲となっているので家族や友達、みんなで聴いていただけたら嬉しいです！」と語った。
そして、「しんちゃんへの『愛』と、FRUITS ZIPPERの代名詞でもある『NEW KAWAII』をたくさん詰め込みました。10月からはアニメと合わせて、わたしたちの楽曲でも楽しんでください♪」とメッセージをおくった。
アニメ『クレヨンしんちゃん』は、テレビ朝日系にて毎週土曜16時30分放送。