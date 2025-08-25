ミスドとパインアメがまさかのコラボ　「ドーナツキャンディ」全国発売

株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツ監修の新商品「ドーナツキャンディ」が、9月8日より全国のスーパーやドラッグストアで発売されます。

製造・販売は「パインアメ」で知られる老舗キャンディメーカー・パイン株式会社が担当。両社のコラボレーションは今回が初めてです。

「ドーナツキャンディ」は、パイン独自のクランチ製法を採用し、なめるとじんわり、かむとサクサクとした食感を実現。さらに2色の飴を組み合わせることで、ドーナツの味わいを表現したとのこと。

フレーバーは「イチゴミルク」「キャラメルミルク」「ハニー」の3種類。「イチゴミルク」には北海道産ミルクと福岡県産あまおう果汁を使用し、甘酸っぱい風味が楽しめます。「キャラメルミルク」は塩を隠し味に加えたやさしい甘さ、「ハニー」はハンガリー産アカシアはちみつを組み合わせた上品な仕上がりとなっているそうです。

内容量は75g（個包装紙込み）で、参考小売価格は237円（税込）。販売は全国のスーパーやドラッグストアで行われ、ミスタードーナツ店舗での取り扱いはないので、購入の際は注意しましょう。

今回のコラボは、ミスタードーナツとパインが持つブランドの強みを掛け合わせた、まさに“甘党歓喜の夢のタッグ”と言えそうです。

