HANA“世界を変える30歳未満”に選出「音楽で世界中の“NO”を“YES”に」
7人組ガールズグループ・HANAが、世界を変革する未来のイノベーターの発掘を目的に、30歳未満の30人を選出する『Forbes 30 UNDER 30 JAPAN 2025』に選出され、25日に都内で行われた受賞セレモニーに出席した。
「30 UNDER 30」は、『Forbes』US版にて2011年にスタート。世界を変革する未来のイノベーターの発掘を目的に、毎年若き変革者を選出してきた。米国版のほか、欧州版、アジア版、アフリカ版など、25ヶ国・地域で開催し、世界規模へと成長している。
メンバーを代表して記念のトロフィーを受け取ったJISOOは「こんなにすてきな賞をいただき、本当にありがとうございます」と笑顔を浮かべ「自分に自信を持てなかった私たちが、今HANAとしてたくさんの皆さんに勇気を届けられるようになったこと、こうやって『30 UNDER 30』に選ばれたこと、とても光栄に思っております。これからもありのままの私たちで一緒に皆さんとともに生きていけるように頑張ります。ありがとうございます」とスピーチした。
その後のトークセッションでは、KOHARUがグループとしての今後の目標として「人間らしさを大切にしながら、音楽で世界中の“NO”を“YES”に変えていけるアーティスト」と掲げた。
HANAは、オーディション『No No Girls』より誕生したラッパー／シンガーのちゃんみながプロデュ―スするCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAによる7人組ガールズグループ。「Drop」でプレデビューし、4月2日に配信リリースされた「ROSE」でメジャーデビュー。7月16日に2ndシングル「Blue Jeans」をリリースしている。
