BTS¡¦JUNG KOOK¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡¡ÉÙÍµÁØ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥«¡¼ÁÈ¿¥¤ÎÁíÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÂáÊá¸å¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÇ§¤á¤ë
BTS¤ÎJUNG KOOK¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÎÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º¤òÉÔÀµ¤ËÃ¥¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥«¡¼ÁÈ¿¥¤ÎÁíÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÈÈ¹Ô¤ò°ìÉôÇ§¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¢¡È´°Á´ÂÎ¡É¤Î¶á¶·SHOT
8·î25Æü¡¢¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÈïµ¿¼Ô¡Ê¥Ï¥Ã¥«¡¼ÁÈ¿¥¤ÎÁíÀÕÇ¤¼Ô¥Á¥ç¥ó»á¡¢Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¡¢34¡Ë¤ÏÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉôÇ§¤á¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢ÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿¾Úµò»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸·Àµ¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó»á¤Ï¥¿¥¤¤Ê¤É³¤³°¤Ç¥Ï¥Ã¥«¡¼ÈÈºáÁÈ¿¥¤ò¹½À®¤·¡¢2023Ç¯8·î¤«¤é2024Ç¯1·î¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤·¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÉÔÀµ¼ý½¸¤·¤Æ»ñ»º¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¥ó»á¤ÏÈï³²¼ÔÌ¾µÁ¤Ç³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤òÌµÃÇ³«ÄÌ¤·¡¢¶âÍ»¸ýºÂ¤ä²¾ÁÛ»ñ»º¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÀÜÂ³¡¦Á÷¶â¤¹¤ë¼ê¸ý¤Ç¡¢Áí³Û380²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó38²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤òÉÔÀµ¤ËÃ¥¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï³²¼Ô¤Ë¤ÏBTS¤ÎJUNG KOOK¤Î¤Û¤«¡¢ºâ³¦¾å°Ì30°Ì·÷¤Î´ë¶ÈÁí¿ã¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶ÈÂåÉ½¤é¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
JUNG KOOK¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¼ÌòÃæ¤À¤Ã¤¿2024Ç¯1·î¡¢¼«¿ÈÌ¾µÁ¤Ç3¤Ä¤Î¾Ú·ô¸ýºÂ¤¬ÌµÃÇ¤Ç³«Àß¤µ¤ì¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£
³ºÅö¸ýºÂ¤Ë¤ÏHYBE³ô¼°·×3Ëü3500³ô¡ÊÌó83²¯¥¦¥©¥ó¡áÌó8²¯3000Ëü±ß¡Ë¤¬°Ü¤µ¤ì¡¢ÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á500³ô¡ÊÌó1²¯2600Ëü¥¦¥©¥ó¡áÌó1260Ëü±ß¡Ë¤òÂè»°¼Ô¤ËÇäµÑ¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤¬Èï³²¤òÇÄ°®¸å¡¢¤¹¤°¤Ë»ÙÊ§¤¤Ää»ß¤Ê¤É¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÈï³²¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï8·î24Æü¤Ë¥Á¥ç¥ó»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¹´Â«Á°Èïµ¿¼Ô¿³Ìä¡ÊÎá¾õ¼Â¼Á¿³ºº¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¾Úµò±£ÌÇ¤ÈÆ¨Ë´¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÂáÊáÎá¾õ¤òÈ¯ÉÕ¤·¤¿¡£