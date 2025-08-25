ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が２５日（日本時間）、ＳＮＳを更新。パリ旅行中にパスポート入りの財布を丸ごと忘れてしまうハプニングがあったことを明かした。

高嶋は誕生日の２４日、「夏休みの締めくくりはおフランス行くざんす ＠ａｎａ．ｊａｐａｎ のラウンジと機内でもお誕生日プレートを頂きました。ありがとうございます インスタ頑張って上げていきます！」とＡＮＡのビジネスクラスと思われる機内やラウンジで、誕生日のデザートプレートのサービスがあったことに感謝。渡仏を報告していた。機内では、洗練されたプレート、カトラリー、アイスもついており、ラグジュアリーな雰囲気が伝わってくる。

その後、凱旋門の前でジャンプする写真やシャンゼリゼを歩く楽しそうな動画などをアップしていたが、２５日のストーリーズでは、移動中の車の中で、ハムとチーズをサンドしたフランスパンを丸ごとかぶりつこうとする笑顔の写真を投稿。「こうやって浮かれてて、パスポートが入ったお財布ごと置き忘れました」「このバカ」「みんなに迷惑かけて…自分殴ってやりたい」ととんでもないハプニングがあったことを明かし、反省していた。