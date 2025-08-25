そういえばトマトもジャガイモもナス属の植物なんですよね…。

ジャガイモに関してかなり詳しいゲノム生物学者のSanwen Huang氏が発表した研究結果は、もしかすると過去一衝撃的かもしれません。だって、｢ジャガイモはトマトの子孫｣という信じがたい事実が判明したなんて聞いたら、アゴが地面につきそうになります。

ジャガイモの起源に関する新たな説

Huang氏の研究チームが科学誌Cellに発表した論文によると、現代のジャガイモは、約900万年前にチリに広く分布するジャガイモに似た種であるエツベロサム（Etuberosum）と交配したトマトの祖先から進化した可能性が高いのだとか。

ジャガイモの起源は、長年にわたって科学者を悩ませてきました。しかし、今回の研究結果は、ジャガイモはエツベロサムのみから進化したという定説を覆して、植物ゲノム学者にやっと答えをもたらしたといいます。

米Gizmodoが中国農業科学院の農業ゲノミクス教授であるHuang氏に確認したところ、｢はい、私たちはトマトがジャガイモの母であることを明らかにしました｣と答えています。

ゲノムが示す不思議なつながり

野生のジャガイモの一種であるエツベロサムは、スーパーに並んでいるジャガイモと見た目がよく似ています。ただ、ジャガイモの解剖学的特徴のひとつとされる｢塊茎（かいけい：茎や根が肥大して養分を蓄え、繁殖を可能にする部分）｣が欠如しているそうです。でも、不思議なことに、ゲノム解析ではジャガイモとトマトが多くの共通点を持つことが示唆されたとHuang氏は説明します。

塊茎を持たないジャガイモの祖先（左）と塊茎を持つ現代のジャガイモ（右） Image: Yuxin Jia and Pei Wang

このことから、科学者はジャガイモ、トマト、エツベロサムの3種が近い関係にあると推察していましたが、そのつながりは不明確なままでした。Huang氏のチームが｢単なる自然界の偶然がもたらすいたずらではなく、もし本当にトマトとジャガイモが遺伝子的に家族だとしたら？｣という突拍子もない仮説を立てて研究するまでは…。

3,000にも及ぶ系統樹が語る真実

Huang氏のチームは、現代のジャガイモ、トマト、エツベロサムの遺伝的なつながりを明らかにするために、栽培種のジャガイモ450種と、野生のジャガイモ56種のゲノムを解析し、3,000を超える系統樹を作成して仮説の検証を試みました。その結果、その50.66%が、トマトは塊茎を持つ野生のジャガイモ群である｢Petota｣の姉妹群と位置づけられました。

チームはさらに、広範な統計解析を行なって、系統樹と遺伝データを比較しました。すると、ジャガイモはトマトとエツベロサムの交雑種であり、トマトがジャガイモの遺伝的な構成に顕著な影響を与えたことが判明したとのこと。

ミラクルな塊茎の遺伝子

もっとも驚くべきは、ジャガイモの特徴である塊茎を形成する遺伝子が、塊茎を持たないトマトとエツベロサムから受け継いだ遺伝物質の組み合わせによって出現したことだといいます。

具体的には、トマトがジャガイモに塊茎を形成するよう促す遺伝子を与える一方で、エツベロサムは塊茎の成長を制御する遺伝子を伝達したとのこと。

この特異な遺伝経路は、将来的に有害な突然変異を起こすおそれのないジャガイモの品種改良につながる可能性があるとHuang氏は付け加えます。ただ、研究はまだ始まったばかりなので、この遺伝的関係の詳細をさらに調査したいとし、今回の発見について次のようにコメントしています。

今度ジャガイモを食べるときは、古代から存在し、ジャガイモの母かもしれないトマトに感謝しましょう。DNAが証明しているように、彼らは家族なのですから！

ミネストローネ（別名｢親子スープ｣）でも作ろうかな。

Source: Cell Press