【しまむらの淡色】が可愛い！ 上品見え狙える♡「Tシャツ着回しコーデ」

カジュアルになりがちなTシャツコーデ。きれいめに着こなしやすいTシャツがあると、大人コーデで重宝するはず。今回注目するのは【しまむら】の、袖に一癖アリな一着。上品見えを狙えて、この夏出番が多くなりそうです。@chii_150cmさんの着回しコーデもぜひ参考にしてみて。

トレンドカラーを取り入れて鮮度アップ

【しまむら】「TT*COLレースキリカエT」\1,089（税込）

ひらりと揺れるフレア袖とレースの切り替えで、フェミニンなムードをまとえる淡色のTシャツ。ニュアンス感のある色味も、上品見えに一役買ってくれそうです。マンネリを回避するならデニムパンツより、トレンドカラーのブラウンパンツを投入して鮮度アップを図ってみて。落ち着いた配色が、大人の垢抜けをサポートします。すっきりと見えるタックインスタイルで、かっこよさと女性らしさを両立したコーデに。

コードレースワンピ合わせで上品に

袖のデザインが特徴的なTシャツは、キャミワンピのインナーとして使うのもおすすめ。コードレースが印象的なワンピとも好相性で、上品見えする淡色コーデに。足元は黒のシューズでキリッと引き締め、メリハリをつけるのがポイントです。

