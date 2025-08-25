タレントの安田美沙子(43)が25日までに自身のインスタグラムを更新。家族らと訪れた伊豆下田旅行の様子を公開した。



「夏休み最後の旅、ということでずっと楽しみだった伊豆下田へ。。。家族＆友人と行ってきました」と明かし、スラリと長い足の映える黒い水着で砂浜に座り、さわやかな笑顔を見せるショットや、浴衣姿でバス停のベンチに腰掛け夜空を見上げる写真、２人の子どもと戯れるママの顔、うな重や刺身など“夏の思い出”を数多く投稿。「ちゃんと行くのは何気に初めてで。。。なんでもっと早く行かなかったのかというくらい、キュンキュンする、大好きな夏の景色が広がっていました。青い海、青い空、伊豆の踊り子を降りたらすぐに香ってくる磯の香り。心底癒されました」とつづった。



さらに、「海から川を泳ぐ魚が、遠足だ！この子迷子だ！仲間が帰って来た！とみんなではしゃぎ 歩いて鰻を食べにいきました ご親切な方々で。。息子たちに鰻を見せてくださいました。ありがとうございました ふわふわとろけるほど美味しかったです あんまり細かい予定は決めてなかったから、珍道中も今となってはいい思い出。海に繰り出し、のんびり。夜は皆んなでUNOして、飲んで、満天の星空を眺めて就寝。まだまだつづく。。。」と家族らとの時間を満喫しているようだ。



この投稿にファンからは「めちゃめちゃ可愛い」「大人も子供もこういった時間は大切だね」「家族でキラキラしてますね」「スタイルすごくいいですね」「浴衣の美沙子さん綺麗」「まさに美人」といった声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）