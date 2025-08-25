２６日の広島戦（マツダ）に先発予定の巨人・戸郷翔征投手（２５）が２５日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加した。

戸郷は前回登板のヤクルト戦（１９日＝神宮）で８回１３１球を投じ２失点の好投で今季４勝目をマーク。マツダスタジアムでの登板は５回４失点に終わった５月１３日の広島戦以来となるだけに、雪辱を期す投球に期待がかかる。

前出の試合だけでなく、今季のマツダスタジアムの登板としては４月１１日の広島戦で４回途中１０失点の屈辱を味わうなど苦い経験が残る右腕。「そういう苦い思い出はもちろんありますが、しっかり明日に備えて準備してきたので。前回いい投球ができたので、続けられるように頑張りたいなと思います」と苦戦したイメージの払しょくを誓った。

また、日米通算２００勝に王手をかけたチームメートにして大先輩の田中将の存在も刺激になったようだ。「チームとして、あれだけ経験のある方に話を聞けるのはすごく偉大」と改めて先輩のありがたさを強調すると「２００勝って、単純に１０勝を２０年やって考えるだけでもすごい。もちろん、いろんな重圧だったりとかは感じると思いますけど、僕らも近くで見られるんでね、すごい楽しみにしています」と笑顔を見せた。