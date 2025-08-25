àÄ¹Í§£²À¤á¿¹²¼Î¶Ìð¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óÅÅ·â°ÜÀÒ¤Ø¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÂàÃÄ¤Ï¶Ã¤¡×
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É£±Éô¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ¿¹²¼Î¶Ìð¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£²Éô¡Ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ð£ò£ú£å£ç£ì£á£ä¡¡£Ó£ð£ï£ò£ô£ï£÷£ù¡¡£Ï£î£å£ô¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï£²£²Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÊÌ¤ì¡¢¸½ºß°ÜÀÒ¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¡¢±Ñ¹ñ¤ËÂÚºßÃæ¤È¤¤¤¦¡£°ÜÀÒ¤Ï·èÄêÅª¤À¤È¤·¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï£²£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£³²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤ÎÂàÃÄ¤Ï¶Ã¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥¢¤¬¤³¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸ò¾Ä¤ÏµÞÅ¸³«¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡ÌÀÂç½Ð¿È¤Î¿¹²¼¤Ï£Ê£±Ì¾¸Å²°¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¸½½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç£²£°£²£´Ç¯£±·î¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ØÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£¸¡á£Æ£ÃÅìµþ¡Ë¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤«¤éàÄ¹Í§£²À¤á¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ËÜ¿Í¤â¶¯¤¯°Õ¼±¡£¥×¥ì¡¼ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂåÉ½¤Ç¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Åª¤ÊÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£