ÌÔ½ë¤Ç¡ÖÌÜ¤ÎÆü¾Æ¤±¡×¤Ë¡Ä»ç³°ÀþÍá¤Ó¤Æ³ÑËì¤Ë¡È½ý¡É¡¡»ëÎÏÄã²¼¡¦»ë³¦°²½¤Î²ÄÇ½À¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ¾¤ÎÆü¾Æ¤±¡×¤ÇÉÔ°Â¤äÈèÏ«´¶
ÀöÂõÊª¤òÊª´³¤·´È¤Ë´³¤¹10¡Á15Ê¬¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤ÎºÙË¦¤Ë½ý¤¬¡Ä´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Ï¢ÆüÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤Ï½ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ç³°Àþ¤Ï¡¢È©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ¾¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡Ä¡£
»ç³°Àþ¤ÇÌÜ¤â¡ÈÆü¾Æ¤±¡É¤Ë
24Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï7ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë37.3¡î¤ò´ÑÂ¬¡£
Á´¹ñ¤Ç¤â195ÃÏÅÀ¤¬ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤Ï½ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§
¼ê¸µ¤Î»ç³°Àþ¤Î¶¯ÅÙÂ¬Äê´ï¤Ç¤ÏUV¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ê»ç³°Àþ»Ø¿ô¡Ë¤Ï¡¢8¤òÉ½¼¨¡£ÆüÃæ¤Î³°½Ð¤Ï½ÐÍè¤ë¤À¤±¹µ¤¨¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
»ç³°ÀþÎÌ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê¤ÎÃæÅç±Ñ¾´»á¤Ï¡Ä¡£
¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê¡¦ÃæÅç±Ñ¾´¥·¥Ë¥¢¸¦µæ°÷¡§
º£Ç¯¤ÏÇß±«¤¬Ã»¤¯À²¤ì¤¿Æü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢»ç³°Àþ¤ÎÎÌ¤¬ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê¡¦ÃæÅç±Ñ¾´¥·¥Ë¥¢¸¦µæ°÷¡§
ÂÀÍÛ¹âÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢»ç³°ÀþÎÌ¤Ï¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ç¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å2»þ¤Ë1Æü¤ÎÌó70¡ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÅç»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î°Ê¹ß¡¢»ç³°Àþ¤ÎÎÌ¤Ï¸º¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤»ç³°Àþ¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢È©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÝÍç¤Î¡¢¤¢¤ëÉô°Ì¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÜ¤Î¡ÈÆü¾Æ¤±¡É¡×
23Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤¢¤ë´ã²Ê¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î´µ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ËÆ£°å±¡´ã²Ê¡¡°å³ØÇî»Î¡¦ÍÅÄÎè»Ò°å»Õ¡§
¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢ÌÜ¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
°ËÆ£°å±¡´ã²Ê¡¡°å³ØÇî»Î¡¦ÍÅÄÎè»Ò°å»Õ¡§
¤Á¤ç¤Ã¤È³ÑËì¤Ë½ý¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£±¦¤âº¸¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥¢¥¤´µ¼Ô¤ò¿Ç¤Æ¤¤¿ÍÅÄÎè»Ò°å»Õ¡£2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÍÍ»Ò¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£
°ËÆ£°å±¡´ã²Ê¡¡°å³ØÇî»Î¡¦ÍÅÄÎè»Ò°å»Õ¡§
¡Ê´µ¼Ô¤Ï¡ËµîÇ¯¤Î3ÇÜ¤°¤é¤¤¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Î²Æ¤Ï¡Ê³ÑËì¤Ë¡Ë½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡Ä¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Äê´ü¸¡¿Ç¤ËË¬¤ì¤¿64ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö³ÑËì±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¡£
³ÑËì¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹õÌÜ¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¤ËÇò¤¤ÅÀ¤¬¡Ä¤³¤ì¤¬»ç³°Àþ¤¬³ÑËì¤ËÍ¿¤¨¤¿½ý¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÌÜ¤ÎÆü¾Æ¤±¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÃËÀ¡§
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Æü¤Ë¤¹¤´¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃËÀ¡§
¤ªËßÁ°¸å¤Ç¡¢¤ªÊè»²¤ê¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¹½Ä¾¼ÍÆü¸÷¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ÊèÁÝ½ü¤Ï¡¢·ë¹½¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¡¢³°²ó¤ê¤Î±Ä¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢2»þ´Ö¤Û¤É¤ÎÊè»²¤ê¡£
ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢ÌÜ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢UV¥«¥Ã¥È¤Î¥á¥¬¥Í¤ËÆü»±¤È¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä
°ËÆ£°å±¡´ã²Ê¡¡°å³ØÇî»Î¡¦ÍÅÄÎè»Ò°å»Õ¡§
¤Á¤ç¤Ã¤È³ÑËì¤Ë½ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤É¡ª
ÃËÀ¡§
Á´Á³µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
ÃËÀ¡§
¤½¤ì¤É¤Á¤éÂ¦¤Ç¤¹¤«?º¸¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£°å±¡´ã²Ê¡¡°å³ØÇî»Î¡¦ÍÅÄÎè»Ò°å»Õ¡§
±¦¤âº¸¤â¤¢¤ë¡£
ÃËÀ¡§
¤¨¤Ã¡¢Î¾Êý¤Ç¤¹¤«¡ª
³ÑËì¤Î²¼Â¦¤Ë¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È¤·¤¿ÅÀ¤¬¡Ä·ÚÅÙ¤À¤¬¡¢³ÑËì±ê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃËÀ¡§
¤ªÃë¤Ë¹Ô¤¯»þ¤È¤«¤Ë¡¢·ë¹½À²¤ì¤Æ¤ë»þ¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ç±ó½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿»þ¤ËÂ¿Ê¬¡Ä¡£
°ËÆ£°å±¡´ã²Ê¡¡°å³ØÇî»Î¡¦ÍÅÄÎè»Ò°å»Õ¡§
¤½¤Î»þ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤«Æü»±¤Ï¡©
ÃËÀ¡§
¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÌýÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î¾å½Ü¡¢Ãë¿©¤Î¤¿¤áÆ±Î½¤È±êÅ·²¼¤ÎÃæ¡¢Æü»±¤òº¹¤µ¤º¡¢¿ô²ó¡¢15Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÍÅÄ°å»Õ¤Ï¡Ä
°ËÆ£°å±¡´ã²Ê¡¡°å³ØÇî»Î¡¦ÍÅÄÎè»Ò°å»Õ¡§
ÀöÂõÊª¤òÊª´³¤·´È¤Ë´³¤¹10Ê¬¤«¤é15Ê¬¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤â¡¢ºÙË¦¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÉÔ°Â¤äÈèÏ«´¶¡ÄÇ¾¤Î¡ÈÆü¾Æ¤±¡É¤â
¤µ¤é¤Ë¡¢»ç³°Àþ¤¬±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ËÆ£°å±¡´ã²Ê¡¡°å³ØÇî»Î¡¦ÍÅÄÎè»Ò°å»Õ¡§
¾¡ÅÄ¤µ¤ó¡¢º£¤ÎÌÜ¤ÎÄ´»Ò¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¾¡ÅÄ°ìÈþ¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¡£Â©»Ò¤ÎÌîµå´ÑÀï¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤éÍ¼Êý¶á¤¯¤Þ¤Ç±êÅ·²¼¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡Ä
¾¡ÅÄ°ìÈþ¤µ¤ó¡§
¤¹¤´¤¤ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÜ¤â³«¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¡¢±¿Å¾¤â¸·¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£
Ä¹»þ´Ö¡¢ÌÜ¤¬»ç³°Àþ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³ÑËì±ê¤òÈ¯¾É¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä¡£
¾¡ÅÄ°ìÈþ¤µ¤ó¡§
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤À¤ë¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤è¤ê¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢²È»ö¤â¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÌÜ¤ÎÄË¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â¤ä¡¢ÈèÏ«´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©
°ËÆ£°å±¡´ã²Ê¡¡°å³ØÇî»Î¡¦ÍÅÄÎè»Ò°å»Õ¡§
»ç³°ÀþÈèÏ«¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ç¾¤âÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ç³°ÀþÈèÏ«¡×
´ãµå¤Ï¡¢ÌÖËì¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ë¿À·Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÇ¾¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¾¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¡¢¼«Î§¿À·Ð¤È±¿Æ°¿À·Ð¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¡£
¡ÈÀº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«´¶¡É¤ä¡ÈÆùÂÎÅª¤ÊÈèÏ«¡É¤ò¥À¥Ö¥ë¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¡Ö»ç³°ÀþÈèÏ«¡×¤È¤¤¤¦¡£
°ËÆ£°å±¡´ã²Ê¡¡°å³ØÇî»Î¡¦ÍÅÄÎè»Ò°å»Õ¡§
ËÜÅö¤Ë»°½Å¶ì¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÌÜ¡¦ÂÎ¡¦¿´¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èè¤ì¤¿´¶¤¸¡£
ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÉÝ¤µ¤¬Áý¤¹¡¢ÌÜ¤«¤éÆþ¤ë»ç³°Àþ¤Î¥ê¥¹¥¯¡ª
¥µ¥ó¥°¥é¥¹Áª¤Ó¤Î2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¡£
½÷À¡§
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦´°Á´¤ËÌÜ¤ÎÄË¤ß¤È¤«¤Ç¤«¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÃËÀ¡§
º£Ç¯¤«¤é¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
½÷À¡§
Ì¼¤âµîÇ¯¤«¤é¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«ÌÜ¤Ë°¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤â¡Ä¡£
¤À¤¬¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¶âÂô°å²ÊÂç³Ø¡¦½éºäÆàÄÅ»Ò½õ¶µ¡§
UV400¤Ã¤Æ¤¤¤¦µºÜ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¡ÊUV400¡Ë¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ì¤Ð¡¢UV¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»ç³°Àþ¤ÎÌÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÂô°å²ÊÂç³Ø¤Î½éºäÆàÄÅ»Ò½õ¶µ¡£
³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹Áª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò2¤Ä¤¢¤²¤¿¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥º¤ÎÇ»¤µ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡£
¶âÂô°å²ÊÂç³Ø¡¦½éºäÆàÄÅ»Ò½õ¶µ¡§
¿§¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Æ©ÌÀ¤À¤í¤¦¤¬¿¿¤Ã¹õ¤À¤í¤¦¤¬¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢UV¥«¥Ã¥ÈÎ¨¤Ç¡¢¿§¤ÎÇ»¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤à¤·¤íÇ»¤¹¤®¤ë¤È¡¢Æ·¹¦¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ç³°Àþ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£
Æü¾ï»È¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿§¤ÎÇö¤¤¥ì¥ó¥º¤ÎÊý¤¬°ÂÁ´¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡Ä¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î²£¤ÎÉôÊ¬¤ÎÂÀ¤µ¤¬½ÅÍ×¡×¡£
¶âÂô°å²ÊÂç³Ø¡¦½éºäÆàÄÅ»Ò½õ¶µ¡§
¡Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¡Ë·ä´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ê»ç³°Àþ¤Î¡Ë»¶ÍðÀ®Ê¬¤¬²ó¤ê¹þ¤ó¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀµÌÌ¤«¤é¤¯¤ë»ç³°Àþ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥ì¥ó¥º¤ÇËÉ¤°¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤¬¡Ä¡£
²£¤«¤é¤Î»ç³°Àþ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬ºÙ¤¤¤ÈÄ¾ÀÜÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸å¤í¤«¤é¤¯¤ë»ç³°Àþ¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÈ¿¼Í¤·¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢²£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¹¤¤¤È»ç³°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò8.2¡ó¼õ¤±¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ºÙ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È30.4¡ó¤Ë¡Ä3ÇÜ°Ê¾å¤â»ç³°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Ç¤¿¡£
¶âÂô°å²ÊÂç³Ø¡¦½éºäÆàÄÅ»Ò½õ¶µ¡§
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â´ã¶À¤â°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤±Êý¡¢·Á¾õ¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯º¹¤¬½Ð¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼þ¤ê¤«¤é¤Î»¶ÍðÀ®Ê¬¥¬¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¤â¤Î¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢98%¤È¤«¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
