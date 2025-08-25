「韓国ホラーの最高傑作」『コンジアム』がラージフォーマットで進化、20分の追加映像も　韓国で再公開

韓国屈指のホラー映画『コンジアム』が、パワーアップしてスクリーンに戻ってくる。

配給会社ショーボックスは8月25日、特別館での再上映を発表するとともに新ポスターを公開した。

「韓国ホラーの最高傑作」と称される本作は、ホラーというジャンルの枠を超え、公開と同時に韓国興行ランキング1位を記録する大ヒットを達成。世界のホラーメディアや愛好家からも「最高のホラー映画」と高く評価されたほか、第39回青龍映画賞、第55回大鐘賞映画祭で編集賞を受賞し、大衆性と芸術性の双方で認められた。

（画像＝ショーボックス）スチールカット

（画像＝ショーボックス）スチールカット

舞台となるのは、CNNが「世界7大心霊スポット」に挙げた昆池岩（コンジアム）精神病院。7人の若者ユーチューバーがそこで体験する怪異を描いた体験型ホラーだ。

今回、7年ぶりに劇場公開されるにあたって、ScreenX、4DX、ULTRA 4DXといったラージフォーマットで再登場。ScreenXバージョンには20分の追加映像が収録され、より高い没入感を実現している。特に4DXとULTRA 4DXは今回が初上映となり、五感を刺激するリアルな恐怖体験が期待される。

新たに公開されたポスターには、強化された恐怖と没入感が凝縮されている。韓国ホラー史に残る名シーンとして知られる“402号室”の扉の前には「警告は終わった、今度は体感せよ」という強烈なコピーが掲げられ、恐怖の再来を予感させる。

（画像＝ショーボックス）新ポスター

（画像＝ショーボックス）2018年公開時のポスター

さらに、2018年の公開時には披露できなかった20分の追加映像を、進化した技術で新たに制作。観客に特別な体験を届ける。現在は韓国映画・ドラマ界でトップスターとして活躍するウィ・ハジュン、パク・ソンフン（ともに『イカゲーム』など）、パク・ジヒョン（『ユミの細胞』など）の初々しい姿も見どころの一つだ。

（写真提供＝OSEN）2018年2月21日に行われた『コンジアム』制作報告会。左からウィ・ハジュン、パク・ジヒョン、オ・アヨン、パク・ソンフン、ユ・ジェユン

『コンジアム』は9月10日より韓国で公開される。