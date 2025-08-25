¹â¹»À¸¤¬½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ú¹âÃÎ¡Û
2025Ç¯9·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¹âÃÎ¸©·Ý½Ñº×¡×¤òÁ°¤Ë¡¢8·î25Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢¹â¹»À¸¤¬°µ´¬¤Î½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹âÃÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹âÃÎ¾®ÄÅ¹â¹»½ñÆ»Éô¤Ë¤è¤ë½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤È¤·¤Ç75²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¹âÃÎ¸©·Ý½Ñº×¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¾®ÄÅ¹â¹»¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤È¤·¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
1¡¦2Ç¯À¸¤Î½ñÆ»Éô°÷7¿Í¤¬²»³Ú¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½Ä2.5¥áー¥È¥ë¡¢²£4¥áー¥È¥ë¤Î»æ¤Ë¡¢²Æ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¤ò°ìµ¤¤Ë½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤Ï9·î13Æü¤«¤éÂÓ²°Ä®¾¦Å¹³¹¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè75²ó¹âÃÎ¸©·Ý½Ñº×¤Ï¡¢9·î13Æü¤«¤é12·î14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£