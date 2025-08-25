¸Å»Ô·û¼÷»á¡¡¿À¸Í½÷À»É»¦»ö·ï¡Ö»ö·ï¤¬ÉÔµ¤Ì£¡×¡Ö¤Ê¤¼Èø¹Ô¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤¬ÈÈ¹Ô¤Ë¡×
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¡Ê40¡Ë¤¬25Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î²ñ¼Ò°÷½÷À¤¬»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤¬¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸Å»Ô»á¤Ï¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤¬ÉÔµ¤Ì£¤À¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤ÏÆ°µ¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼Èø¹Ô¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬ÈÈ¹Ô¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¤Î¤«¡£Æ°µ¡¤ò¤Á¤ã¤ó¤È²òÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï24Æü¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤òÁ÷¸¡¡£ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¶¡½ÒÆâÍÆ¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤ò¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¡¢Æ°µ¡¤Î²òÌÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£