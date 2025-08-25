女性アイドルグループ、iLiFE!（あいらいふ）が25日、公式HPを更新。メンバー那蘭のどかが27日をもって脱退することを発表した。

公式HPでは「平素よりiLiFE!を応援いただき誠にありがとうございます。この度メンバーの『那蘭のどか』におきまして、重大な規約違反が判明いたしました。8月27日の日本武道館公演につきましては、メンバーとも協議を重ね、那蘭を含む9人にて出演させていただきます。那蘭はこの日を以て脱退とし、以降の活動はメンバー8名にて予定通り進めてまいります」と発表した。

続けて「また本件に関しましては、メンバーへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます。ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となりましたこと、並びに現在ネット上にて拡散されております情報にて多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪を伝え「今後とも皆様の応援の声に応えられるよう、メンバー・スタッフ一同全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援、ご声援のほど、よろしくお願いいたします。2025年8月25日 株式会社imaginate」と文を結んだ。

iLiFE!は1月にも元メンバー日日にこりの「重大な契約違反が判明」したとし、脱退を発表している。