ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢45¹æÃÆ¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÈØ³Á³¡É ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¡Ä¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤Ç¾×·â¸÷·Ê
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ 2¡½8 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î24Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤Î45¹æÃÆ¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¡ÈØ³Á³¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿¥À¥á²¡¤·¤ÎÂè45¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¡¢¾¯Ç¯¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬7-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¤«¤é¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÂè45¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂçÃ«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê¤²¤¿¾¾°æ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÆâÌî¿Ø¡¢¤½¤·¤Æµå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥óÁ´ÂÎ¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò³Î¿®¡£¤½¤ÎÂÇµå¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡ÖBaseball Savant¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï108.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó175.2¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï409¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó125¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö±³¤À¤í¡×¡Ö¤ª¤ª¤¥¡×¤È¤Ç¤â¶«¤Ö¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê¤ÈÂç¤¤¯³«¤±¡¢»ëÀþ¤ò¾å¶õ¤Ø¤È¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¡Ö¤¢¤¡¡×¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ÇØ³Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿ÂçÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬±þ±ç¤¹¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢»î¹ç½ªÈ×¤ÇÎôÀª¤Î¾õ¶·¡£¤½¤³¤ØÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢ÍîÃÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿²Æ¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÃ«¤Î¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤Ê¤É¤Ç²÷¾¡¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼31¤òÅÀÅô¤µ¤»¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë