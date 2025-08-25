´Ú¹ñÂåÉ½¡¢¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥«¥¹¥È¥í¥×¤ò½é¾·½¸¡ª ¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤¬ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡ÖÈó¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤ÊÁª¼ê¡×
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢25Æü¤Ë9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼26Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ë22ºÐ¤Î¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥×¤ò½é¾·½¸¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤È´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÈà¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¥É¥¤¥ÄU-21ÂåÉ½·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤«¤é´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ø¤Î½êÂ°ÊÑ¹¹¤¬´°Î»¡£
´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¡ÖÆó½Å¹ñÀÒ¤ò»ý¤ÄÃË»ÒÁª¼ê¤¬´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î»öÎã¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSports Korea¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥«¥¹¥È¥í¥×¤ò¾·½¸¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤À¼ã¤¤¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¾·½¸¤Ç¤¹¤°¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£Èà¤Î¾ðÇ®¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Èà¼«¿È¤â»öÌ³Åª¤Ê¼êÂ³¤¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢À©ÅÙÅª¤ÊÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢Áª½Ð¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£
²áµî¤Ë¤Ï³°ÅªÍ×°ø¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤ò´ð½à¤ËÁª¤ó¤À¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¾ÀÜ»ë»¡¤·¤¿¡£
Èà¤ÏÂåÉ½¤Ë¤¤¤ëMF¤¿¤Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ®»Ö¤È¹Ó¡¹¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¡¢Èó¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤ÊÁª¼ê¤À¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×
¸½ºß¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤ÃæÈ×¤ÇÀï¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¾·½¸¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë2026Ç¯WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Ï¡¢9·î¤ËWÇÕ¶¦ºÅ¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢9·î¤Ë¥á¥¥·¥³¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎ¾¹ñ¤ÈÀï¤¦¡£