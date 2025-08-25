北朝鮮に拉致された可能性を排除できない「特定失踪者」の大沢孝司さん（当時２７歳）の兄・昭一さん（８９）（新潟市西蒲区）が今月、初の著書「仏像とともに消えた弟」（高木書房）を出版した。

失踪当時の状況や再会に向けて続ける活動を記し、「関心を持ってもらうことが、事態の進展につながる」と訴える。

夕食後こつぜんと

孝司さんは、新潟県職員として新穂村（現・佐渡市）の佐渡農地事務所に勤務していた１９７４年２月２４日夜、寮近くの焼き肉店で夕食を取り、帰宅途中にこつぜんと姿を消した。

昭一さんは、その２日後に孝司さんの勤務先から電話を受けて島に渡り、雪が積もる島内を必死に捜し回った。だが、行方や失踪した理由は見当たらず、現在も具体的な手がかりはない。

著書では、孝司さんが同店で「（ある人から）農地の整備を手伝ってくれと言われた。現場は日本ではないみたいだ」と話していたと指摘。「拉致だ」と考える根拠が複数あることを強調する。

また、失踪９年後に孝司さんの戸籍を抹消し、一度は捜索に区切りをつけてしまった後悔や、支援者と続ける署名活動など、長年取り組んできた地道な活動について詳細につづった。

「形に残す」一念発起

昭一さんは、これまで講演会といった対面での発信に力を入れてきた。だが、卒寿を目前に体の限界を感じるようになり、「自分がいつ話せなくなるか分からない。本を出せば、形として残せるものになるのではないか」と一念発起した。

昨年から制作に取りかかった。拉致問題を取材する新潟市在住のフリーアナウンサー冨高由喜さんから編集協力を得たほか、民間支援団体「特定失踪者問題調査会」（東京）の荒木和博代表に監修を依頼。約１年半かけて出版にこぎ着けた。

タイトルは、孝司さんが失踪時に持っていたとみられる仏像に焦点を当て、少しでも興味を引けるように支援者と一緒に考えたという。

もう一度会いたい

再会を果たせぬまま、今年２月で孝司さんの失踪から５１年が過ぎた。昭一さんは、現在の心境をこう記す。「家族が団らんする居間で、孝司が帰ってきた時に皆で寝転んでくつろぐのが私の夢」

ただ、ただもう一度会いたい――。昭一さんは、著書を手に「本当に時間がない。輪を広げてみんなで捜し続けてほしい」と声を絞りだすように語った。

◇

１冊税込み１６５０円。インターネット通販サイトなどで販売中。冨高さんが孝司さんの関係者らから聞き取った証言なども盛り込まれている。