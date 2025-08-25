É´²ßÅ¹ÌÈÀÇÇä¾å¹â36¡ó¸º¡¡7·î¡¢ºÒ³²¤¦¤ï¤µ¤â±Æ¶Á¤«
¡¡ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¤¬25ÆüÈ¯É½¤·¤¿7·î¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤Ë¤è¤ëÌÈÀÇÇä¾å¹â¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ36.3¡ó¸º¤ÎÌó403²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯³ä¤ì¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¡£¹á¹Á¤È´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÍèÅ¹µÒ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ê¡¢¹ØÇãµÒ¿ô¤¬Ìó47Ëü6Àé¿Í¤ÈºòÇ¯9·î°ÊÍè10¥«·î¤Ö¤ê¤Ë50Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£7·î¤ËÂçºÒ³²¤¬µ¯¤¤ë¤È¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â¤Ï¡¢ÌÈÀÇÇä¾å¹â¤Î¸º¾¯¤¬¶Á¤¤¤Æ6.2¡ó¸º¤Î4683²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢6¥«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶èÊÌ¤ÎÇä¾å¹â¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤Åìµþ¡¢Ê¡²¬¤¬¤¤¤º¤ì¤â10¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¦ÉÊÊÌ¤Ç¤Ï¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤äºâÉÛ¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¤Î²ó¤êÉÊ¤¬16.1¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇä¾å¹â¤Ï1.8¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£ÌÔ½ë¤ÇÍèÅ¹µÒ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡£²ÆÊª°áÎÁ¤ä»¨²ß¤ÎÈÎÇä¤ÏÉüÄ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£