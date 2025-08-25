¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛÄ¹Ìî¸©¡¦Ä¹Ìî»Ô¡¢Àé¶Ê»Ô¤ËÈ¯É½ 25Æü16:44»þÅÀ
気象台は、午後4時44分に、大雨警報（浸水害）を長野市、千曲市に発表しました。
ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢25ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£Ä¹Ìî»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¦¿»¿å
¡¡25ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm
¢£Àé¶Ê»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦¿»¿å
¡¡25ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm
