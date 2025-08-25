【U18日清食品トップリーグ2025 女子】慶誠高等学校 69ー55 千葉経済大学附属高等学校（8月23日／長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA）

【映像】神出鬼没のスティール&高速カウンターの一部始終

慶誠高等学校（熊本県）の陽本麻生が、鋭いスティールからの高速ドライブを沈めた。わずか3秒間の高速カウンターにファンたちが驚愕している。

8月23日、U18日清食品トップリーグ2025が開幕。女子の開幕戦では、慶誠が千葉経済大学附属高等学校（千葉県）と対戦し、69ー55で勝利した。

46ー32と慶誠がリードして迎えた第3クォーターの残り3分42秒、エーススコアラーが見せる。相手の不用意なパスを狙っていた陽本が、スティールに成功。入れ替わる形となって独走すると、そのまま冷静にレイアップシュートを沈めた。

このプレーにABEMAのコメント欄やSNSのファンたちが反応。「どこから出てきたの？」「素晴らしいスティール」「狙い通りの奪い方だったな」「抜け出してからも速いなー」「スピードあるね」「キレがえぐい」と陽本のスティール技術とスピードを称えるコメントが多く見られた。

陽本はこの試合で40分間出場すると、フェイバ・ヘンリーに次ぐ19得点をマーク。5リバウンド2アシスト4スティールと攻守にわたってチームに貢献している。

（ABEMA／U18日清食品トップリーグ2025）