¡ÚÈ¾À¸¥È¥Þ¥È¡Û¤Î¥·¥ã¥¤È¤í¿©´¶¤Ë¤ä¤ß¤Ä¤¡Ø¥«¥ó¥¿¥óËãÇÌ¥È¥Þ¥È¡Ù²Æ¤Î¤«¤í¤ä¤«Ãæ²Ú
¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ò¤Æù¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥È¥Þ¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
¥·¥ã¥¥Ã¤È¤È¤í¤Ã¤È¡¢È¾À¸¥È¥Þ¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¡£ ½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿·´¶³Ð¤ÎËãÇÌ¤Ç¤¹¡£¡¡
¡ØËãÇÌ¥È¥Þ¥È¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä¡Ä150g
¥È¥Þ¥È¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä2¸Ä¡ÊÌó400g¡Ë
¡ÒA¡Ó
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1 ¡¡
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2 ¡¡
Æ¦ÈÄ¾ß¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
¡Ò¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¡Ó
¤ß¤½¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2 ¡¡
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1 ¡¡
¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1 ¡¡
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1 ¡¡
¿å¡Ä¡Ä1/4¥«¥Ã¥×
¤´¤ÞÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¥È¥Þ¥È¤Ï¤Ø¤¿¤ò¼è¤ê¡¢8ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··Á¤ËÀÚ¤ë¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ÎºàÎÁ¤Ïº®¤¼¤ë¡£
¡Ê2¡ËßÖ¤á¤ÆÄ´Ì£¤¹¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¡¢¡ÒA¡Ó¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¡Ò¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¡Ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙº®¤¼¤Ê¤¬¤é²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ê3¡ËÌîºÚ¤È¹ç¤ï¤»¤ë
²Ð¤ò»ß¤á¡¢¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
¤´¤Ï¤ó¤Ë¤â¡¢Îä¤¿¤¤¥Ó¡¼¥ë¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤âÁêÀÈ´·²¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥È¥Þ¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢½ë¤¤Æü¤Ç¤â½Å¤¿¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯º£ÈÕ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©