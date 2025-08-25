オリエンタルランドは、東京ディズニーシーにて2026年4月15日から2027年3月31日まで開催するアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」についての新情報を公開した。

「スパークリング・ジュビリー」は、2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント。パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得たという特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、華やかな装飾がパーク全体を彩り、一部のエリアでは輝く光の演出をはじめとする環境演出が施され、祝祭感に包まれた1年を盛り上げる。

今回は一部のプログラムに関する情報が公開。25周年を祝う特別な衣装に身を包んだミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に盛り上がるセレブレーションを実施する「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」、ウォーターフロントパークでこの期間だけの特別な舞台が準備され、ミッキーマウスが届ける世界のダンスと音楽の祭典「ダンス・ザ・グローブ！」がエンターテイメントプログラムとして登場する。

また、デコレーションと環境演出についても詳細が明らかに。エントランスの目の前にある東京ディズニーシーのシンボル「ディズニーシー・アクアスフィア」の周りや、奥に続くミラコスタ通りでは、特に華やかなデコレーションが施されるとのこと。さらに、夜のメディテレーニアンハーバーでは、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面に映像が映し出され、25周年のテーマソングにのせた演出などが行なわれる。

エンターテイメントプログラム

スパークリング・ジュビリー・セレブレーション

公演場所：メディテレーニアンハーバー

公演時間：約20分（1日1～3回）

メディテレーニアンハーバーでは、25周年を祝う特別な衣装に身を包んだミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に盛り上がるセレブレーションを実施します。

特別な装飾が施された船に乗って登場したミッキーマウスたちが、みんなでお祝いしようと呼びかけると、陸上にも東京ディズニーシーおなじみのディズニーの仲間たちが登場し、楽しく華やかなお祝いでゲストの皆さまと一緒に盛り上がります。みんなで一緒に東京ディズニーシーの25周年をお祝いしましょう。

ダンス・ザ・グローブ！

公演場所：アメリカンウォーターフロント「ウォーターフロントパーク」

公演時間：約25分（1日2～4回）

アメリカンウォーターフロントの「ウォーターフロントパーク」では、この期間だけの特別な舞台が準備され、ミッキーマウスがお届けする世界のダンスと音楽の祭典「ダンス・ザ・グローブ！」を公演します。

さまざまな文化が行き交いながら発展してきたエンターテイメントをみんなで祝おうというミッキーマウスからの呼びかけに、ディズニーの仲間たちが集まり、世界各地のバラエティーに富んだスタイルのダンスと音楽を披露します。

ショーの途中には、東京ディズニーシー初登場となるディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルをはじめ、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルやディズニー映画『ベイマックス』のヒロも登場し、一緒にお祝いします。

さらにアニバーサリーイベント開催期間中には、ショーのフィナーレでミッキーマウスたちが25周年の衣装で登場し、華やかな演出とともに盛り上げます。

