¡Ú¥ä¥ó¥¡¼ºÂ¤ê¤Ç¿©»ö»Ñ¤âÂç¸ø³«¡Û¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢ÊªµÄ¾ú¤·¤¿¡Öº¸ÏÓ¥¿¥È¥¥¡¼¡×Á´³«¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡È¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤ë¡Éµ¿ÏÇ
¡¡¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Û¤É¡¢¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØGINZA¡Ù9·î¹æÉ½»æ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤«¤é¿¤Ó¤ëº¸ÏÓ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¡¢¤Á¤é¤Ã¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µîÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤éÏÓ¤ËÊ¸»ú¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø¥·¡¼¥ë¤Ê¤Î¡©¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤Ê¤Î¡©¡Ù¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¸«¤¨¤¿¿Í·¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢°ÊÁ°¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ä¤Ï¤ê¥·¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤ÎÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥¿¥È¥¥¡¼¤Ø¤ÎµñÈÝ´¶¤¬º¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ØGINZA¡ÙÉ½»æ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¼ºË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤ÏÈãÈ½¤â¤É¤³¿á¤¯É÷¤Î¤è¤¦¤À¡£8·î16Æü¤Ë¡¢¿ÆÍ§¡¦¹À¥¤¹¤º¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Á¤é¤ê¡£À¤´Ö¤ÎÀ¼¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡È±£¤¹µ¤¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢8·î23¡¦24Æü¤Ï¹áÀî¡¦¹ñ±Ä»¾´ô¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ÖMONSTER baSH¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤Ë»²Àï¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥ä¥ó¥¡¼ºÂ¤ê¡É¤ÇÃÏÌÌ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤òÃÖ¤¡¢²¿¤ä¤é¿©»ö¤ò¤È¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÔMONSTER baSH 2025 ¤Ç¤·¤¿¡ª º£Ç¯ºÇ¸å¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¡£ ºÇ¹â¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê ²Èµ¢¤Ã¤¿¤éÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Ê¡¢ ½ë¤¤Ãæ¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Õ
¡¡Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà½÷¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤À¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤È±¦ÏÓ¤ÎÆâÂ¦¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¡£Â¾¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë±¦¸ªÉôÊ¬¤Ë¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤È»×¤·¤Àþ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö±¦¸ªÉôÊ¬¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤ËX¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²óº¸ÏÓÉôÊ¬¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ë¤À¤±¤ÇÏÓ¤ÎÆâÂ¦¤Ë4¤Ä¤Û¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ä¦¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£1¤Ä1¤Ä¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¸½¾õ¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤ê²á¤®¤ÏÈ¿È¯¤ò¾·¤¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£