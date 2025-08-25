中日は25日、外野フェンスLEDビジョンの新設、ホームランウイング、アリーナシート（仮称）の詳細やイメージパースを発表した。

ホームランウイングは、フェンス高を現行の4.8mから3.6m（ソフトラバーフェンス2.6m＋ネットフェンス1.0m）に変更。右中間・左中間まで各116ｍから各110ｍに変更。※両翼は100ｍ、中堅は122ｍのまま。座席数は、ライト側：128席（カウンター104席、グループ18席、車いす2席 介護者4席）、レフト側：128席（カウンター116席、グループ12席）。座席料金、販売方法は、2026年チケット販売要項発表時に発表する予定。なお、シーズンシート（年間指定席）での販売は予定していない。

アリーナシート（仮称）は、ソフトラバーフェンス850mm＋ネット1450mmを設置。1・3塁側に各55席。座席料金、販売方法は、2026年チケット販売要項発表時に発表する予定。なお、シーズンシート（年間指定席）での販売は予定していない。

外野フェンスLEDビジョンは、演出と広告を目的に設置。サイズは高さ1250mm（東京ドームの1280mmとほぼ同じ高さ）×長さ約186m。特徴はファウルポールからファウルポールまでひと続き、シームレスになっているところ。打球による破損防止と跳ね返ったボールの勢いを緩和するため、前面にアクリル板を取り付ける。アクリル板には屋内照明反射防止フィルムも取り付ける。