Ä»±©¼þºî»á¤Î¸ÅÌ±²È¥ì¥¹¥È¥é¥óÊÄÅ¹¤Ø¡¡¥ª¡¼¥×¥óÄ¾Á°¤Ë¤Ï¹ËöÎÃ»Ò¤È¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¢¡ÖµÒÍè¤Ê¤¤¡×¾Ú¸ÀÊóÆ»¤â
¡¡¿Íµ¤¥·¥§¥Õ¤ÎÄ»±©¼þºî»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡¢Ä¹Ìî¸©¾®Ã«Â¼·£³ÝÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØNAGANO¡Ù¤¬¡¢9·î¤Î±Ä¶È¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬8·î23Æü¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ä»±©¥·¥§¥Õ¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Øsio¡Ù¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¡Øsio¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÅöÅ¹¤Ï3Ç¯´Ö¤Î»ØÄê´ü´Ö´ÉÍý¼Ô¤Î·ÀÌó´ü´ÖËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯9·î¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÂ¼¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤òÈ¯É½¡£´Ñ¸÷µÒ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç2023Ç¯7·î¤Ë³«¶È¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤Ï¡¢Ä»±©¥·¥§¥Õ¤Î¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËµÒÂ¤Ï¸º¾¯¡£3Ç¯´Ö¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Â¼¤Î´Ñ¸÷ÃÏ°è¿¶¶½²Ý¤Ë¤è¤ë¤È2023Ç¯ÅÙ¤ÎÍèµÒ¿ô¤Ï2916¿Í¡£¤½¤³¤«¤é¡¢²Á³ÊÂÓ¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¤¹¤¾Æ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É²þÎÉ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï2005¿Í¤È¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÄÅ¹¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¡¢X¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÔÄ»±©¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤È¤«°ÊÁ°¤Ë¡¢ÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤Æ¤â¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡Õ
¡Ô¥·¥§¥Õ¤Ë¹û¤ì¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶Ä¹Ìî¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¿Í¤Ï½éÆ°¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤í¤¦¤·¡¢¾ì½ê¤ß¤¿¤éÇòÇÏ¤Î±ü¤À¤·¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤è¤Ê¡Õ
¡Ô¤¢¤Î¹â³Û¤ÊºúÄê¿©¤Î¤ä¤Ä¤«¡£¤³¤ó¤ÊÅÄ¼Ë¤Ç¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥á¥·²°¤Ï¡¢¤½¤ê¤ãÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Õ
¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢3000±ß¤ÎºúÄê¿©¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï¡¢2Ëü±ß¤Î¥³¡¼¥¹¤«¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÃÏ°è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹â³Û¤ÊÎÁ¶âÀßÄê¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é¤âÎä¤á¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éµÒÂ¸º¾¯¤Ï¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£2024Ç¯2·î¤Ë¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤¬¡¢¤½¤Î´×»¶¤È¤·¤¿¤ªÅ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¼èºàÈÉ¤¬Í½Ìó¤ò¤»¤º¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÆþÅ¹½ÐÍè¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä»±©¥·¥§¥Õ¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÆÃ¤ËË¬¤ì¤¿Åß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¡Ø¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ²Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È½¾¶È°÷¤ÎÊý¤âËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Åö»þ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡¢¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÄÅ¹¤ÎÍ½Ãû¡£ºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î1¥«·îÁ°¤Î6·î¤Ë¡¢Ä»±©¥·¥§¥Õ¤È½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£ºÇ°¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤â·Ð±Ä¤Ë¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢±Ä¶È½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤ª¶¾Çþ¤òÌ£¤ï¤¦¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈµºÜ¤µ¤ì¡¢4000±ß°Ê¾å¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¾Çþ¤Î¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃÍÃÊÀßÄê¤â¤«¤Ê¤ê¶¯µ¤¤Ç¤¹¡£Â¼¤¬1²¯2600Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ°û¿©Å¹¸þ¤±¤Ë²þ½¤¤·¤¿¡ÈÈ¢¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤¤·Ð±Ä¾õ¶·¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢½¸µÒ¤Ë¡ÈµÕÅ¾¤Î°ì¼ê¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£