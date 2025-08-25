¡Ö¥¹¥Þ¥Û2»þ´Ö°ÊÆâ¡×¾òÎã°ÆÄó½Ð¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ¡¢»Ô¤Ë»¿ÈÝ¤Î°Õ¸«Â¿¿ô
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Ï25Æü¡¢Á´½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯°Ê³°¤Î¼«Í³»þ´Ö¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥²¡¼¥àµ¡´ï¤Ê¤É¤ò»È¤¦»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤ò1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¤È¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¾òÎã°Æ¤ò¡¢»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»ÈÍÑ¤Ï¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÆâÍÆ¤âÀ¹¤ê¹þ¤à¡£²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð10·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¶¯À©ÎÏ¤äÈ³Â§¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¾òÎã¤ÏÁ´¹ñ½é¤È¤ß¤é¤ì¡¢»¿ÈÝÎ¾Êý¤Î°Õ¸«¤¬»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾òÎã°Æ¤Ç¤Ï¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÆâ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤âÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£
