浜辺美波「進化」が大きなキーワード「自分の予想を超えたような表現ができたら」目標語る【Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025】
【モデルプレス＝2025/08/25】女優の浜辺美波が25日、都内にて開催された「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」受賞者発表セレモニーに出席。挑戦と進化をし続ける次世代リーダーを選出する「Audi 特別賞」エンターテインメント部門を受賞した。
【写真】浜辺美波、派手柄ワンピで華やかに登場
グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』が発表する「世界を変える30歳未満」30人を選出する企画「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」。役柄ごとに新たな表現をストイックに追求し続ける浜辺の姿勢が「Audi」が掲げる進化を止めない革新の精神とも深く響き合うものとして、アート部門のブレイクダンサー・湯浅亜実、ビジネス部門のamu株式会社CEO 加藤広大氏とともに同賞を受賞した。
浜辺は受賞を受け「先ほどの言葉にありました進化というのは私の中でも大きな一言でして、このお仕事をしていると、自分の予想を超えたような表現ができたらいいなと思うことがたくさんありまして、その環境・環境に合わせた自分の心情の変化を大切に、自分の型を作りすぎないで想像を超えた何かを見せられるように、豊かにこれからの表現をできるように向き合ってまいりたいなと思います」と今後の女優としての目標を語り「この賞に恥じぬよう、これからも誠心誠意お仕事に向き合ってまいりたいと思います」と丁寧に伝えていた。
セレモニーには浜辺のほか、「Blue Jeans」がストリーミング4週連続1位を記録し女性グループ史上初の快挙を達成したHANA（ハナ）、総フォロワー数650万人超えの『午前0時のプリンセス』メンバーでありダンサー・振付師としても活動するJESSICA（ジェシカ）、チャンネル登録者数日本1位のYouTuber・ISSEI（イッセイ）、起業家の北口拓実、将棋棋士の伊藤匠らが受賞者として出席。MCは、前年の「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024」を受賞した令和ロマンの高比良くるま（※「高」は正式には「はしごだか」）に加え、フリーアナウンサーの福田典子が務めた。（modelpress編集部）
＜エンターテインメント＆スポーツ部門＞
・VTuber／バーチャルアイドル 星街すいせい
・ビートメイカー／プロデューサー Koshy
・音楽家 原口沙輔
・ガールズグループ f5ve
・TikTok／YouTube クリエイター ゆーり
・落語家 桂枝之進
・映像作家 Pennacky
・アーティスト Ayumu Imazu
・クリエイター／ダンサー／振り付け師 JESSICA
・3D アニメーター 梨
・将棋棋士 伊藤匠
・バイオリニスト HIMARI
・映画監督 山中瑶子
・ダンサー＆ボーカルグループ HANA
＜アート＆スタイル部門＞
・画家 那須佐和子
・ファッションデザイナー 八木華氏
・アニメーター けろりら
・キュレーター／研究者 金秋雨氏
・「一子相伝なかむら」7代目 中村元紀
＜ビジネス＆ファイナンス＆インパクト＆ローカル部門＞
・GrandCentral 代表取締役CEO 北口拓実氏
・fondi 代表取締役CEO 野原樹斗氏
・ゆあそび代表 関根江里子氏
・Senjin Holdings CEO 下山明彦氏
・秋田県大館市長 / TOMUSHI 代表取締役社長 石田陽佑氏・健佑氏
・mairu tech 代表取締役CEO 大村慧氏
・トリファ 代表取締役 嘉名雅俊氏
＜サイエンス＆ソーシャル部門＞
・EF Polymer 代表取締役 Founder／CEO ナラヤン・ラル・ガルジャール氏
・一般社団法人 HASSYADAI social 代表理事 三浦宗一郎氏
・AIロボット研究者 山崎加周（※「崎」は正式には「たつさき」）
・エムニ代表取締役 下野祐太氏
＜特別賞＞
・サッカー日本代表 堂安律選手
＜Audi特別賞＞
・ブレイクダンサー・湯浅亜実
・amu株式会社CEO 加藤広大氏
・女優 浜辺美波
【Not Sponsored 記事】
