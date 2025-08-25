¡Ö´í¸±¤Ê¾õÂÖ¡×ÃÛ46Ç¯¤Î¶õ¤²È¤òÅ±µî¡¡2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¡¡410Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤Ï½êÍ¼Ô¤ËÀÁµá¤Ø¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¶õ¤²È¤¬´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ25Æü¡¢¶è¤¬·úÊª¤òÅ±µî¤¹¤ë¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤Î¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤«¤é¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÛ46Ç¯¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
Ï·µà²½¤Ç¥Ù¥é¥ó¥À¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¶áÎÙ¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤È¤·¤Æ¡¢¶è¤¬·úÊª¤ò²òÂÎ¡¢Å±µî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å±µî¤Ë¤«¤«¤ëÌó410Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤Ï½êÍ¼Ô¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÎ©¶èÅÔ»Ô·úÀßÉô¡¦ÅÏÊÕÎ´»Ë³«È¯»ØÆ³²ÝÄ¹¡§
¡ÊÆÃÄê¶õ¤²È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡ËÍ½È÷·³¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¿ï»þ¡¢²æ¡¹¤Î¤Û¤¦¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÂÎ©¶èÆâ¤Ë¤Ï1000¤òÄ¶¤¹¶õ¤²È¤¬¤¢¤ê¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ëÆÃÄê¶õ¤²È¤Ï15·ï¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£