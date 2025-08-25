BRUNO、コンパクトホットプレートが「せいろ」になるスチーマー
BRUNOは8月21日、ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」から「コンパクトホットプレート用スチーマー（1段）」を発売した。価格は2,970円。
BRUNOのコンパクトホットプレートを「せいろ」としても使えるスチーマーが発売
「コンパクトホットプレート用スチーマー（1段）」は、「BRUNOコンパクトホットプレート」を近年人気の「せいろ」として活用するためのアクセサリー。これまでの焼く・煮る・炒めるに加え蒸し料理にも対応。そのまま食卓に出せるデザインとなっている。
コンパクトホットプレート用スチーマー（1段）はセラミックコート鍋（別売品）の上に重ねて使う
スチーマーで調理するには、別売品の「コンパクトホットプレート用セラミックコート鍋」（4,400円）が必要。セラミックコート鍋にレシピに応じた分量の水を入れて沸騰させた後、材料を並べたスチーマーを鍋の上に重ねてフタをし、食材に合わせて蒸し時間を調整する。
コンパクトホットプレート用スチーマー（1段）
スチーマー本体は丸洗いできる樹脂素材（コポリエステル樹脂）、網はステンレス製。使用後の手入れも簡単に行える。本体サイズはW350×H86×D210mm、重さは約360グラム。「コンパクトホットプレート」「コンパクトグリルホットプレート」に対応するが、「ホットプレート グランデサイズ」は非対応。
スチーマーの利用に必要となるコンパクトホットプレート用セラミックコート鍋（4,400円）
