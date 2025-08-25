東京ディズニーシー、25周年記念イベント「スパークリング・ジュビリー」一部プログラム公開
【モデルプレス＝2025/08/25】2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を、2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）まで開催。プログラムの一部が公開された。
【写真】TDR「ディズニー・ハロウィーン」詳細公開
2001年9月4日、世界で唯一の海をテーマにしたディズニーテーマパークとして誕生した東京ディズニーシー。開園以来、多彩なテーマポートを舞台に冒険とイマジネーションあふれる物語を届け続け、2024年には“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマにしたファンタジースプリングスが加わり、その魅力はさらなる広がりを見せた。
そんな東京ディズニーシーにて、きらめきを増したパークの物語がこれからも続くことを願い、25周年を記念した華やかなアニバーサリーイベントを実施。
パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、華やかな装飾がパーク全体を彩り、一部のエリアでは輝く光の演出をはじめとする環境演出が施され、祝祭感に包まれた一年を盛り上げる。
メディテレーニアンハーバーでは、25周年を祝う特別な衣装に身を包んだミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に盛り上がるセレブレーションを実施。特別な装飾が施された船に乗って登場したミッキーマウスたちがお祝いを呼びかけると、陸上にも東京ディズニーシーおなじみのディズニーの仲間たちが登場し、楽しく華やかなムードでゲストと一緒になって盛り上がる。
アメリカンウォーターフロントの「ウォーターフロントパーク」では、この期間だけの特別な舞台が準備され、ミッキーマウスが届ける世界のダンスと音楽の祭典「ダンス・ザ・グローブ！」を公演。
さまざまな文化が行き交いながら発展してきたエンターテイメントをみんなで祝おうというミッキーマウスからの呼びかけに、ディズニーの仲間たちが集まり、世界各地のバラエティーに富んだスタイルのダンスと音楽を披露する。公演途中には、東京ディズニーシー初登場となるディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルをはじめ、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルやディズニー映画『ベイマックス』のヒロも登場。さらにアニバーサリーイベント開催期間中には、ショーのフィナーレでミッキーマウスたちが25周年の衣装で登場し、華やかな演出とともに盛り上げる。
そのほか、25周年のデコレーションで彩られるレストランや限定フードワゴンなどでスペシャルメニューが登場。周年の幕開けの一部期間では、東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバルも開催され、ゲストを祝祭の旅へと誘う。
さらに、ジュビリーバッジをはじめとした特別感あるジュビリーブルーのスペシャルグッズや25周年ならではのダッフィー＆フレンズのスペシャルグッズも登場する。（modelpress編集部）
期間：2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TDR「ディズニー・ハロウィーン」詳細公開
◆25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”とは
2001年9月4日、世界で唯一の海をテーマにしたディズニーテーマパークとして誕生した東京ディズニーシー。開園以来、多彩なテーマポートを舞台に冒険とイマジネーションあふれる物語を届け続け、2024年には“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマにしたファンタジースプリングスが加わり、その魅力はさらなる広がりを見せた。
パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、華やかな装飾がパーク全体を彩り、一部のエリアでは輝く光の演出をはじめとする環境演出が施され、祝祭感に包まれた一年を盛り上げる。
◆25周年を祝う特別企画が続々
メディテレーニアンハーバーでは、25周年を祝う特別な衣装に身を包んだミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に盛り上がるセレブレーションを実施。特別な装飾が施された船に乗って登場したミッキーマウスたちがお祝いを呼びかけると、陸上にも東京ディズニーシーおなじみのディズニーの仲間たちが登場し、楽しく華やかなムードでゲストと一緒になって盛り上がる。
アメリカンウォーターフロントの「ウォーターフロントパーク」では、この期間だけの特別な舞台が準備され、ミッキーマウスが届ける世界のダンスと音楽の祭典「ダンス・ザ・グローブ！」を公演。
さまざまな文化が行き交いながら発展してきたエンターテイメントをみんなで祝おうというミッキーマウスからの呼びかけに、ディズニーの仲間たちが集まり、世界各地のバラエティーに富んだスタイルのダンスと音楽を披露する。公演途中には、東京ディズニーシー初登場となるディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルをはじめ、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルやディズニー映画『ベイマックス』のヒロも登場。さらにアニバーサリーイベント開催期間中には、ショーのフィナーレでミッキーマウスたちが25周年の衣装で登場し、華やかな演出とともに盛り上げる。
そのほか、25周年のデコレーションで彩られるレストランや限定フードワゴンなどでスペシャルメニューが登場。周年の幕開けの一部期間では、東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバルも開催され、ゲストを祝祭の旅へと誘う。
さらに、ジュビリーバッジをはじめとした特別感あるジュビリーブルーのスペシャルグッズや25周年ならではのダッフィー＆フレンズのスペシャルグッズも登場する。（modelpress編集部）
■東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”概要
期間：2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）
【Not Sponsored 記事】