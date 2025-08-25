「これはホントに覚醒したな」「さすが世界の王さんが惚れ込んだ男」―。5月にソフトバンクから巨人にトレードで移籍したリチャードが、24日のDeNA戦で、東京ドームの左中間席上の看板に当てる147メートルの特大8号ソロを放ち、古巣のソフトバンクや巨人を含めた野球ファンを驚かせている。

8本塁打は自己最多で、看板直撃弾には賞金100万円が送られる。実況アナウンサーは「この6試合で4本目」とその覚醒ぶりを伝えている。23日には、母校の沖縄尚学が夏の甲子園初優勝を飾っており、母校に贈る特大の祝砲となった。

SNSでは「バケモンになってるやんけ笑笑笑 お前…4月はなぜこうできなかったのか…」「レベチな飛距離 尚学優勝＆100万円ゲットおめでとうございます」「リチャードのペースがすごい 確信かっこいいし、巨人来てよかったな」と活躍を祝福する声が上がった。

巨人移籍後、一塁守備やベンチでの仕草もSNSの話題に上がっており、リチャード個人のファンから熱いメッセージが届いた。ソフトバンクのファンからは「リチャードのホームランみるとほっとする自分がいる。子供の心配する親の気分やな。結構そういうホークスファン多いのではないか」。巨人ファンからは「リチャード本当可愛いしありがたい活躍してくれてるけど、きっとソフトバンク時代の彼が大好きだった人もいるんだろうなあ その人の気持ちを大切に応援したいね」といった声が寄せられた。