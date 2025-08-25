ディズニーシー25周年『スパークリング・ジュビリー』各プログラム発表 新たなショー「ダンス・ザ・グローブ！」ほか
オリエンタルランドは25日、東京ディズニーシーで来年開催予定のアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』の各プログラムについて発表した。
同イベントは、2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーの記念として、2026年4月15日から2027年3月31日までの約1年間、開催される。
パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、華やかな装飾がパーク全体を彩り、一部のエリアでは輝く光の演出をはじめとする環境演出が施され、祝祭感に包まれた一年を盛り上げる。
メディテレーニアンハーバーでは、ジュビリーブルーの衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが、ゲストと一緒に25周年を祝うエンターテイメントプログラムを公演する。また、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、世界のダンスと音楽の祭典をテーマにしたステージショーをアニバーサリーイベント開催に先駆けて2026年1月14日に開演し、アニバーサリーイベント開催中には祝祭感あふれる特別な演出が加わる。
そのほか、25周年のデコレーションで彩られるレストランや限定フードワゴンなどでスペシャルメニューが登場する。周年の幕開けの一部期間では、東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバルも開催され、ゲストを祝祭の旅へと誘う。
また、ジュビリーバッジをはじめとした特別感あるジュビリーブルーのスペシャルグッズや25周年ならではのダッフィー＆フレンズのスペシャルグッズが登場する。
【エンターテイメントプログラム】
●「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」
公演場所：メディテレーニアンハーバー
公演時間：約20分（1日1〜3回）
メディテレーニアンハーバーでは、25周年を祝う特別な衣装に身を包んだミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に盛り上がるセレブレーションを実施。特別な装飾が施された船に乗って登場したミッキーマウスたちが、みんなでお祝いしようと呼びかけると、陸上にも東京ディズニーシーおなじみのディズニーの仲間たちが登場し、楽しく華やかなお祝いでゲストと一緒に盛り上がる。
●「ダンス・ザ・グローブ！」
公演場所：アメリカンウォーターフロント「ウォーターフロントパーク」
公演時間：約25分（1日2〜4回）
アメリカンウォーターフロントの「ウォーターフロントパーク」では、この期間だけの特別な舞台が準備され、ミッキーマウスが届ける世界のダンスと音楽の祭典「ダンス・ザ・グローブ！」を公演する。
さまざまな文化が行き交いながら発展してきたエンターテイメントをみんなで祝おうというミッキーマウスからの呼びかけに、ディズニーの仲間たちが集まり、世界各地のバラエティーに富んだスタイルのダンスと音楽を披露する。
ショーの途中には、東京ディズニーシー初登場となるディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルをはじめ、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルやディズニー映画『ベイマックス』のヒロも登場し、一緒にお祝い。さらにアニバーサリーイベント開催期間中には、ショーのフィナーレでミッキーマウスたちが25周年の衣装で登場し、華やかな演出とともに盛り上げる。
※各エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候などの状況により内容が変更または中止になる場合がある。
【デコレーション/環境演出】
“スパークリング・ジュビリー”をテーマに、パーク一帯がきらめくジュビリーブルーで彩られる。エントランスの目の前にある東京ディズニーシーのシンボル「ディズニーシー・アクアスフィア」の周りや、奥に続くミラコスタ通りでは、特に華やかなデコレーションを施してゲストを迎える。
また、夜のメディテレーニアンハーバーでは、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面に映像が映し出され、25周年のテーマソングにのせたきらめきに溢れた世界が広がり、25周年の夜を彩る。
※画像はイメージ
