¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõ¹á¹ÒÂç¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö33ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡²ÈÂ²Î¹¹Ô¡ª¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íá°á»Ñ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Î¾»Ø¤Ç33¤òÉ½¤·¤Æ¤Û¤Û¤¨¤à¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤Î郄ÌÚÍºÌé¤¬¡ÖÀõ¹á¤¬33¤«¡Á!!Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í!¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é²¶¤â¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Á¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍ²¬Âçµ®¤â¡Ö²¶¤â¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Àõ¹á¤Ï¸½ºß¡¢郄ÌÚ¤äÍ²¬¤ÈÊÌ¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.Æâ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJ.J.Express¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö郄ÌÚ¤¯¤ó¤ÈÍ²¬¤¯¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤êµã¤±¤ë¡×¡Öº£¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬½Ð¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£