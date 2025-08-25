Ãæ¹ñÂç°ú¡§¾å³¤Áí¹ç£±¡¥£µ¡ó¹â¤Ç£´ÆüÂ³¿¡¢ÉÔÆ°»º³ô¤ËÇã¤¤
¡¡½µÌÀ¤±£²£µÆü¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£µ£·¡¥£¸£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£µ£±¡ó¡Ë¹â¤Î£³£¸£¸£³¡¥£µ£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£´ÆüÂ³¿¤·¤¿¡£Ìó£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤òÏ¢Æü¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½µËö¤Þ¤Ç¤Î¹¥ÃÏ¹ç¤¤¤ò·Ñ¤°Î®¤ì¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬º¬¶¯¤¤¤Û¤«¡¢»ñ¶âÎ®Æþ¤Î»×ÏÇ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤â¤È¤ÎËÜÅÚ»Ô¾ì¤Ï¾¦¤¤¤¬³è¶·¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤«¤é¾Ú·ô»Ô¾ì¤Ë»ñ¶â¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÍø²¼¤²ºÆ³«´ÑÂ¬¤â¥×¥é¥¹¡£Ãæ¹ñ¤â¶âÍ»´ËÏÂ¤ËÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤¬¹â¤¤¡£¶âÃÏ½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£³£¸£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£µ¡ó¡¢ÎÐÃÏ£È£Ä¡Ê£¶£°£°£¶£°£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£¶¡ó¡¢ÊÝÍøÈ¯Å¸¹µ¸Ô½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£°£´£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¡¢¿®Ã£ÃÏ»º¡Ê£¶£°£°£¶£µ£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º»Ù±çºö¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£²£µÆü¡¢¶È³¦ÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÄãÌÂ¤¹¤ëÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢£¹·î¤Ë¤âÅÔ»ÔºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î²ÃÂ®¤Ê¤ÉÄÉ²Ã¤Î»Ù±çºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÈóÅ´¡¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤âµÞ¿¡£¹¾À¾Æ¼¶È¡Ê£¶£°£°£³£¶£²¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¹¡¥£±¡ó¹â¡¢ÍìÍÛ¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¡Ê£¶£°£³£¹£¹£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¸¡¥£·¡ó¹â¡¢ÖüÌç¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¶È¡Ê£¶£°£°£µ£´£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£°¡ó¹â¡¢ÆâÌØ¸ÅÊñ¹Ý¹ÝÎþ¡Ê£¶£°£°£°£±£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¹¡¥£¹¡ó¡Ê¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë¹â¡¢Ãæ¹ñËÌÊýµ©ÅÚ¡Ê£¶£°£°£±£±£±¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¹¡¥£¹¡ó¹â¡¢¹ÚðÍ¿§¶âÂ°¡Ê£¶£°£°£²£µ£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£»¨²ß²·Çä¤ÎÞ¶¹¾Ãæ¹ñ¾®¾¦ÉÊ¾ë½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£´£±£µ¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¹¡¥£¹¡ó¡Ê¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë¹â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î±Êµ±Ä¶»Ô¡Ê£¶£°£±£¹£³£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó¹â¡¢¼òÂ¤¤Î»³À¾°É²ÖÂ¼¥Õ¥§¥ó¼ò¡Ê£¶£°£°£¸£°£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó¹â¡¢²È¶ñ¤Î²¤ÇÉ²Èµï¡Ê£¶£°£³£¸£³£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¹â¡¢¿©ÉÊ¤ÎÊ©»³»Ô³¤Å·Ä´Ì£¿©ÉÊ¡Ê£¶£°£³£²£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¹â¡¢ÌÈÀÇÅ¹¤ÎÃæ¹ñÎ¹Í·½¸ÃÄÃæÌÈ¡Ê£¶£°£±£¸£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«»º¶â³ô¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¡¢·³¼û»º¶È³ô¡¢°åÌô³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß³ô¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¡¢Å´¹Ý¡¦·úºà³ô¡¢±¿Í¢³ô¡¢¶âÍ»³ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£±¡¥£·£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£¶£·¡ó¡Ë¹â¤Î£²£¶£¸¡¥£´£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£°¡¥£°£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£°¡ó¡Ë¹â¤Î£±£³£´£²¡¥£µ£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Á°½µËö¤Þ¤Ç¤Î¹¥ÃÏ¹ç¤¤¤ò·Ñ¤°Î®¤ì¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬º¬¶¯¤¤¤Û¤«¡¢»ñ¶âÎ®Æþ¤Î»×ÏÇ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤â¤È¤ÎËÜÅÚ»Ô¾ì¤Ï¾¦¤¤¤¬³è¶·¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤«¤é¾Ú·ô»Ô¾ì¤Ë»ñ¶â¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÍø²¼¤²ºÆ³«´ÑÂ¬¤â¥×¥é¥¹¡£Ãæ¹ñ¤â¶âÍ»´ËÏÂ¤ËÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤¬¹â¤¤¡£¶âÃÏ½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£³£¸£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£µ¡ó¡¢ÎÐÃÏ£È£Ä¡Ê£¶£°£°£¶£°£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£¶¡ó¡¢ÊÝÍøÈ¯Å¸¹µ¸Ô½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£°£´£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¡¢¿®Ã£ÃÏ»º¡Ê£¶£°£°£¶£µ£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º»Ù±çºö¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£²£µÆü¡¢¶È³¦ÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÄãÌÂ¤¹¤ëÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢£¹·î¤Ë¤âÅÔ»ÔºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î²ÃÂ®¤Ê¤ÉÄÉ²Ã¤Î»Ù±çºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÈóÅ´¡¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤âµÞ¿¡£¹¾À¾Æ¼¶È¡Ê£¶£°£°£³£¶£²¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¹¡¥£±¡ó¹â¡¢ÍìÍÛ¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¡Ê£¶£°£³£¹£¹£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¸¡¥£·¡ó¹â¡¢ÖüÌç¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¶È¡Ê£¶£°£°£µ£´£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£°¡ó¹â¡¢ÆâÌØ¸ÅÊñ¹Ý¹ÝÎþ¡Ê£¶£°£°£°£±£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¹¡¥£¹¡ó¡Ê¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë¹â¡¢Ãæ¹ñËÌÊýµ©ÅÚ¡Ê£¶£°£°£±£±£±¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¹¡¥£¹¡ó¹â¡¢¹ÚðÍ¿§¶âÂ°¡Ê£¶£°£°£²£µ£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£»¨²ß²·Çä¤ÎÞ¶¹¾Ãæ¹ñ¾®¾¦ÉÊ¾ë½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£´£±£µ¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¹¡¥£¹¡ó¡Ê¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë¹â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î±Êµ±Ä¶»Ô¡Ê£¶£°£±£¹£³£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó¹â¡¢¼òÂ¤¤Î»³À¾°É²ÖÂ¼¥Õ¥§¥ó¼ò¡Ê£¶£°£°£¸£°£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó¹â¡¢²È¶ñ¤Î²¤ÇÉ²Èµï¡Ê£¶£°£³£¸£³£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¹â¡¢¿©ÉÊ¤ÎÊ©»³»Ô³¤Å·Ä´Ì£¿©ÉÊ¡Ê£¶£°£³£²£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¹â¡¢ÌÈÀÇÅ¹¤ÎÃæ¹ñÎ¹Í·½¸ÃÄÃæÌÈ¡Ê£¶£°£±£¸£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«»º¶â³ô¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¡¢·³¼û»º¶È³ô¡¢°åÌô³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß³ô¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¡¢Å´¹Ý¡¦·úºà³ô¡¢±¿Í¢³ô¡¢¶âÍ»³ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£±¡¥£·£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£¶£·¡ó¡Ë¹â¤Î£²£¶£¸¡¥£´£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£°¡¥£°£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£°¡ó¡Ë¹â¤Î£±£³£´£²¡¥£µ£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë