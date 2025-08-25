爽から秋限定「巨峰＆マスカット」登場♡濃厚ぶどうの味わいを堪能

季節の移り変わりが曖昧になりつつある今、秋の訪れをぎゅっと閉じ込めた贅沢なアイスが登場します。ロッテの人気ブランド「爽」から、巨峰とマスカットの2種類のぶどうを一度に楽しめる『爽 巨峰＆マスカット』が新発売。芳醇な香りと濃厚な甘さ、そして微細氷ならではのシャリッと食感で、リフレッシュ感と秋の味覚を同時に味わえる特別な一品です。

2つのぶどうが織りなす贅沢な味わい

『爽 巨峰＆マスカット』は、巨峰果汁10％とマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁10％を使用。

巨峰ならではの濃くて甘い風味と、マスカットの華やかで芳醇な香りをどちらも堪能できます。微細氷が口の中をすっきりリセットしてくれるので、最後までさっぱり楽しめるのも魅力です。

見た目も楽しい市松模様のアイス

本商品は、巨峰とマスカットを市松模様に充填するユニークな仕様。2種類のぶどうアイスを別々に味わうことも、混ぜ合わせて新たなハーモニーを楽しむこともできます。

見た目もインパクトがあり、食べ進めるたびにワクワク感が広がる一品です♪

秋を彩る濃厚ぶどうアイスを楽しんで

『爽 巨峰＆マスカット』は、消えゆく季節の移ろいを感じさせる特別なアイス。

芳醇なぶどうの香りと、シャリッとした食感の爽やかさで、秋のひとときを贅沢に演出します。希望小売価格は194円(税込)、内容量は185ml。発売日は2025年9月1日、全国で展開予定です。

ちょっとしたご褒美や気分転換に、ぜひ手に取って秋の味覚を満喫してみてください♡