¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Ð¤¤¡×¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¸µºÊ¡¢ÈþÆà»ÒàÊÌ¿ÍµéáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ë¡Ä¡×
à¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥á¡¼¥¯á¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼Â¶È²È¤ÎÎÓ²¼À¶»Ö¤µ¤ó¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈþÆà»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë¤´¾·ÂÔÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡µ×¡¹¤ËÄ¹½÷¤Î¤¨¤ë¤µ¤ó¤È2¿Í¥Ç¡¼¥È¡×¤È¡¢ÀÖÈ±¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥á¥¤¥¯¤ÇÌÜ¥Â¥«¥é¤Î¶¯¤¤´é¤Î¥¢¥Ã¥×¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬»þ´Ö¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤è¡£¥¸¥à¤âºÆ³«¤·¤¿¤ó¤À¤è¡Á¡ª¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â¤¦¾¯¤·Âç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤Î¡£´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¤â¤ó¤Í¡×¤È¶á¶·¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶ß¸µ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Ð¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£