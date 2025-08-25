県教育委員会は25日、2026年度に開校する新潟北高校と豊栄高校との統合校の校名案について、「新潟県立碧（あおい）高校」に決定したと発表しました。



少子化の影響で、県教育委員会は、2026年度に豊栄と新潟北高校の募集を停止し統合するなど県立高校の再編整備計画を2023年7月に発表していて、校名については県のホームページなどで、公募していました。45種類、55件の名称応募があり、正式には県議会の9月定例会の議決で決定されます。





新たな校名には碧（あおい）、碧志（あおし）、新潟市彩美（さいび）、新潟彩風（さいふう）の4案が提案されましたが、碧（あおい）が「シンプルでわかりやすく、親しみやすい」と投票で最多得票を獲得したといいます。統合校は水辺を中心に青や緑の色あい豊かな風景をもつ新潟市東区や北区を学びの場とし、地域の様々な人と交流しながら学びを深めた生徒が社会で宝石のように輝く存在となることを目指すという思いが込められているということです。また校歌は、作詞・作曲を長岡市出身のアーティスト・琴音さんが担当するということです。校章デザインの制作などは長岡造形大学が担うということです。新たな統合校となる県立碧（あおい）高校は、新潟北高校の校舎内に開校され、デザイン、健康科学、こども福祉など、多彩な学びをコンセプトとした県立高校になるということです。