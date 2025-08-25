Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡¥¹¥Þ¥Û¾òÎã¡ÖÂç¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë»Ò¤«¤éÅ·ºÍ¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡×
¡¡ºÂ¹ü¿À·ÐÄË¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬25Æü¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î26Æü¤ËºÂ¹ü¿À·ÐÄË¤Ë¤è¤ë¹øÄË¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤ò¸øÉ½¡£Æ±28Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤â·çÀÊ¤·¤¿¡£Æþ±¡¤È¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£·î1Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢8Æü¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¡ª¿®»Ò¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÇÂà±¡¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡¦·Ã½Ó¾´¤«¤é¡Ö»Õ¾¢¡¢¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¹ø¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Æ¬¤ÎÊý¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤¬¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯»þ°Ê³°¤Î¼«Í³»þ´Ö¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¾òÎã°Æ¤òÄêÎãµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥º¥Ð¥Ã¤È¸À¤¦¤ÈÂç¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡È¥¹¥Þ¥Û¾òÎã¡É¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»Ô¤¬¸©¤¬¹ñ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²ÈÄí¤Î¶µ°é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÈÄí¤Î¶µ°é¤Ç¸Ä¡¹¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤ä¤ê¤ã¤¢¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀÎ¤ÏÌ¡²è¤Ð¤Ã¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤é¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡¢²æ¡¹¤Î»þÂå¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¿¤é¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡¢¥²¡¼¥à¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤âÌ¡²è¤Ð¤Ã¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¤Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¿»Ò¤¬ÊüÁ÷ºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤Ïº£¤¸¤ã¶¥µ»¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë»Ò¤«¤éÅ·ºÍ¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌÜ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡¢»ÑÀª¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Æ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¶µ°é¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ô¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»õÀÚ¤ì¤è¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀ»Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¾òÎã°Æ¤ò»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¡£²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð10·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¶¯À©ÎÏ¤äÈ³Â§¤Ï¤Ê¤¤¡£