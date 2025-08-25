三井住友カード、対象カードで「Vふるさと納税」を利用すると最大7%のVポイント還元するキャンペーン - 9月1日〜30日
三井住友カードは9月1日、「対象カードでVふるさと納税をご利用いただくと最大7%Vポイント還元!」キャンペーンを開始する。
「対象カードでVふるさと納税をご利用いただくと最大7%Vポイント還元!」キャンペーン
エントリー期間中にエントリーし、対象カードで利用集計期間中に「Vふるさと納税」を利用すると、最大7%のVポイントが還元される。エントリー期間は8月22日〜9月30日、利用集計期間は9月1日〜9月30日まで。
2025年8月31日までに一度もVふるさと納税を利用していない場合は、以下の還元率が適用される。「Olive フレキシブルペイ プラチナプリファード」および「三井住友カード プラチナプリファード」は7%、「Olive フレキシブルペイ ゴールド」および「三井住友カード ゴールド VISA(NL)」は6%、それ以外のキャンペーン対象カードは5%の還元となる。上限は5,000ポイント。
初めてVふるさと納税をする場合
既にVふるさと納税を利用している場合は、対象カード(Vポイントが貯まるカード)において3%のポイント還元が適用される。
既にVふるさと納税を利用している場合
対象カードなど詳細はキャンペーンページにて確認を。
