三井住友カードは9月1日、「対象カードでVふるさと納税をご利用いただくと最大7%Vポイント還元!」キャンペーンを開始する。

エントリー期間中にエントリーし、対象カードで利用集計期間中に「Vふるさと納税」を利用すると、最大7%のVポイントが還元される。エントリー期間は8月22日〜9月30日、利用集計期間は9月1日〜9月30日まで。

2025年8月31日までに一度もVふるさと納税を利用していない場合は、以下の還元率が適用される。「Olive フレキシブルペイ プラチナプリファード」および「三井住友カード プラチナプリファード」は7%、「Olive フレキシブルペイ ゴールド」および「三井住友カード ゴールド VISA(NL)」は6%、それ以外のキャンペーン対象カードは5%の還元となる。上限は5,000ポイント。

既にVふるさと納税を利用している場合は、対象カード(Vポイントが貯まるカード)において3%のポイント還元が適用される。

